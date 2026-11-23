レアル・マドリーはオランダのPSVを迎え、欧州の舞台で新たな試練に臨む。過密日程と負傷者の増加に苦しむなか、勝ち点を積み上げるだけでは済まない一戦だ。

さらに、試合の負担軽減を求める選手たちの声に対しては皮肉交じりに応じ、ストライキをしたい者には給与を50％カットする案を提示すればいいと発言した。 そのうえで、監督としては3日ごとに試合をするのが依然として最善の選択だと付け加えた。

だが、モウリーニョが語気を強めたのは、ビジャレアルのコメサーニャへの反論だった。 コメサーニャはカンプ・ノウでのバルセロナ戦での出来事を引き合いに、レアル・マドリーの試合で審判がさらされるプレッシャーを批判しており、これに対しレアル・マドリーの指揮官は、過去のレアル・マドリー戦を思い出させる形で応じた。 コメサーニャはバルセロナ対ビジャレアルの一戦で、エルナンデス・エルナンデス主審の判定に怒りをあらわにし、「ベルナベウでも同じことが起きた。 彼らが審判にかけるプレッシャーはあまりにも強い」と語っていた。

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さらに、主審に対して「もういい、プレッシャーに影響されている」と言葉をかけたことも明かしていた。 モウリーニョはPSV戦前の記者会見で、ビジャレアルの選手の発言を「記憶喪失」によるものだと評し、レアル・マドリーが2-0で勝利し、ヴィニシウス・ジュニオールが退場となった過去の一戦を振り返った。 ポルトガル人指揮官はコメサーニャの発言に対し、「レアル・マドリー戦は2-0で試合が終わり、ヴィニシウスが退場になった。 彼は記憶喪失なんだ」と応じ、続けて両クラブの比較について、より厳しいメッセージを送った。

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モウリーニョは「我々をひとくくりにしたいのなら、すればいい。 だが、ネグレイラと一緒にはするな」と付け加えた。 これは、元スペイン審判委員会副委員長ホセ・マリア・エンリケス・ネグレイラをめぐる支払い問題を指したものだ。 この問題はバルセロナの名前と結びつき、スペインサッカー界で大きな議論を呼んだ。