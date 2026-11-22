TBSの藤井健太郎氏が22日、自身のXを更新。『水曜日のダウンタウン』の人気シリーズ「名探偵津田」新作を含む、放送日時を公開した。

【写真】決定的瞬間！ 『オールスター感謝祭』で「名探偵津田」開幕！ 藤井氏は「12/1→『HONEY TRAP』 12/2〜『名探偵津田』 12/17→『THE FIRST ZOMBIE』 12/30→？？？ 12/30→『クイズ☆正解は一年後』」と告知。

さらに、「名探偵津田」のタイトルが「～海を渡った漢と血塗られたごいごいすー～」であることも明かされた。 10月10日放送の『オールスター感謝祭’26秋 放送70回記念SP』内で、番組終盤、突如スタジオに銃声が轟き、感謝祭のアシスタントが倒れた。 MCの今田耕司が「ちょっと、待ってください！ この事件を解決せな！ 誰か、この中に事件を解決してくれる人はいませんか？

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」と出演者たちに呼びかける中、『VIVANT』のドラムが電話をかけると、モニターに堺雅人演じる「乃木」が映し出された。 ドラムの相談を受け、乃木が「それは大変ですね。 本来なら、すぐに駆けつけたいのですが…。 そちらに、どなたか解決できそうな人はいませんか？

」と確認した上で「津田さんにお願いしましょう！ 津田さんのサポートをお願いします！ 」と呼びかけた。 これを受け、今田が「やはり、名探偵と事件は惹かれ合う運命にあるんやな！

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ここは名探偵津田、事件を解決してくれ！ 」と依頼。 津田は「ちょっと待って！ 今からっていうことですか？

ウソ！ もっと序盤でやれよ！ あしたの『モンスト』のCMは？ 」と動揺しながらも、最後は「なんとか解決してきます！

」と決意を伝え、スタジオを後にしていた。 その後『オールスター後夜祭'26秋』内で、津田から「ちょっとみなみかわ…。 これに見覚えない？ 」と向けられたみなみかわは「見覚えあります。

えっ、ちょっと待って！ 」と動揺。 その後「今からみなみかわが行くのはどこ？ 」との出題がなされ、その答えが「台湾」であることが発覚すると、みなみかわは嘆きが止まらなかった。