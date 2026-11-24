2026年11月12日発売『Barbie Rewind』の海外レビューをお届けします。

『バービー』シリーズの過去作は世間を沸かせるほどの出来ではないかもしれないが、Digital Eclipseはゲームを保存する上で、作品にまつわる物語を残すことも同じくらい重要であると示してみせた。

本作は仮想世界におけるバービーの幅広い活躍に光を当て、その中心にドリームハウスを楽しく飾りつけるゲームを据えている。 この飾りつけには実在する象徴的なアイテムが満載で、バービーの歴史に強い関心を持つ人にとって見どころは多い。 ・Push Square: またもやDigital Eclipseによる優れた仕事だ。 ドリームハウスまで用意する手間を惜しまなかったことが、作品全体の価値を大きく高めていると感じる。

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『バービー』シリーズを懐かしむ人や、単にその歴史に興味がある人にとって、本作はシリーズ作品を体験する素敵な方法である。 バービーは常に単なる人形をはるかに超える存在だった。 多くの女性の夢の象徴であり、世代を重ねるごとにファンとともに進化してきたのだ。 これほど独自の形でそれを成し遂げたブランドやキャラクターはまずない。

だからこそ『Barbie Rewind』は単なる作品集にとどまらない、バービーへの敬意の証と呼ぶにふさわしい。 収録作の中には、それぞれの時代の欠点を引き継いで古さを感じさせるものもあれば、ごく限られた層に向けたものさえあるかもしれない。 しかし、それによって作品集全体の意義や、本作が体現する世界規模の歴史が損なわれることはない。 『Barbie Rewind』はゲームにおけるバービーの歩みを魅力たっぷりに讃える作品であり、懐かしさと、「モジョ・ドジョ・カーサ・ハウス」を飾りつける楽しさを併せ持っている。

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収録作のすべてが今なお色あせないとまでは言えないものの、バービーが築いてきた歴史を残すための丁寧な仕事ぶりは、たとえ「バービーの世界に住むバービー・ガール」とまではいかない人でも、思い出をたどる旅に出るのに「十分」だ。

「バービーの世界に住むバービー・ガール（a Barbie girl, in a Barbie world）」は、アクアによる1997年の楽曲「愛しのバービー・ガール」の一節。 PC（Steam）/PS5/PS4/XBOX Series X|S/XBOX One/ニンテンドースイッチ2/ニンテンドースイッチ向けに2026年11月12日に発売された『Barbie Rewind』の まとめをお届けしました。

メタスコアは記事執筆時点でPS5版が68点（総レビュー数6件）でした（PC/PS4/XBOX Series X/XBOX One/ニンテンドースイッチ2/ニンテンドースイッチ版は規定レビュー数を満たさず判定不可）。