モロッコとセネガルによる2025年アフリカ杯決勝のCAS裁定を控え、PSGのチャンピオンズリーグでの一戦を前にアクラフ・ハキミが冷静に語った。

2025年アフリカネーションズカップ決勝を巡るスポーツ仲裁裁判所（CAS）の裁定を控え、 アクラフ・ハキミ は モロッコ が可能な限り良い印象を残したと強調した。 裁定が遅れる可能性も報じられたが、 パリ・サンジェルマン のDFは水曜日の ローマ とのチャンピオンズリーグ戦に向け、休養に集中している。

パリ・サンジェルマン（PSG）の右サイドバックでモロッコ代表主将のアクラフ・ハキミは、セネガルとの2025年アフリカネーションズカップ決勝を巡るスポーツ仲裁裁判所（CAS）の最終裁定を冷静に待っている。 裁定は2026年11月24日（火）に下される予定だが、モロッコによる土壇場の異議申し立てを受け、延期の可能性があると午後遅くに報じられた。。

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「静かな一日になるよ。 家に帰って休む。 その後、誰かが結果を教えてくれるだろうし、それで終わりだ。 そして明日の試合に向けて眠るよ」とハキミは語った。

地元開催の2025年アフリカネーションズカップ決勝で、モロッコは2度目の大陸制覇を果たした。 一方、この試合では、雨の中でセネガル代表GKエドゥアール・メンディのタオルに関わるスポーツマンシップに反する行為を理由に、アフリカサッカー連盟（CAF）が2026年1月18日にハキミへ2試合の出場停止処分を科したことで、大きな論争が起きた。 うち1試合には1年間の執行猶予が付いている。 決勝での出来事について、ハキミは自身の行動を擁護し、相手側の振る舞いにも言及した。

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「簡単な判断ではない。 ピッチで何が起きたかは誰もが見たし、それぞれに意見がある。 僕にも意見がある。 サッカーでは、あんなふうに勝手にピッチを去ることはできない」とハキミは語った。

「僕は自分の仕事を果たしたと思う。 チームは誇りを感じているし、選手たちはモロッコに可能な限り良い印象を残した。 僕にとっても、ファンにとっても、自分たちが成し遂げたことを誇りに思い続けるべきだ」