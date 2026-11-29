フレンキー・デ・ヨングの負傷は、バルセロナのデポルティボ・アラベス戦勝利における単なる一場面では終わらなかった

フレンキー・デ・ヨング の負傷は、 バルセロナ のデポルティボ・アラベス戦勝利における単なる一場面では終わらなかった。 ハンジ・フリック監督が負傷箇所を明かし、オランダ人MFが再び離脱することへの失望を口にしたことで、カタルーニャのクラブ内には深刻な懸念が広がっている。

注目のアトレティコ・マドリー戦を控えた、極めて重要な時期での出来事だ。 スペイン紙『スポルト』が伝えた試合後のコメントによると、フリック監督はデ・ヨングの負傷箇所がふくらはぎであることを明かした。 以前に同選手を戦列から遠ざけた身体的な問題とは性質が異なるものの、実際に負傷している可能性が高いとの見方を示している。 バルセロナの指揮官は、選手の心境に心を痛めていることを隠さなかった。

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デ・ヨングは大きく落胆しており、それはコーチングスタッフも同じだという。 チームは同選手を取り戻し、本来の調子に戻りつつあった彼の復帰の恩恵を受け始めていたところだった。 オランダ人MFの負傷は、そのタイミングゆえに一層重大な意味を持つ。 来週水曜日に予定されているアトレティコ・マドリーとの決戦を数日後に控えたなかでの負傷であり、コーチングスタッフは中盤の主力の一人を欠く可能性に直面している。