今年のAmazonブラックフライデーは11月30日（月）0時から12月7日（月）23時59分までの8日間にわたって開催。先行セールは11月27日から始まり、す…

記事のリンクはアフィリエイトタグを含みます。 リンク先で購入された場合、弊社に収益が発生することがあります。 また、セール価格でご購入できない場合があります。 今年のAmazonブラックフライデーは11月30日（月）0時から12月7日（月）23時59分までの8日間にわたって開催。

先行セールは11月27日から始まり、すでにかなり多くの商品がセールプライスになっています。 日々の暮らしに欠かせない食品や日用品はもちろん、家電や人気ブランドのアイテムなど、1年間がんばった自分へのご褒美、大切な人へのギフトにぴったりなアイテムまでを豊富にラインアップ。 お得に楽しく、お買い物ができる絶好のチャンスです。 今年最後のビッグセールとあって、Amazonの気合いは十分！

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「買わなきゃ損！ 」と思えるくらいの値引き率の目玉商品も用意されています。 本記事では、セール商品の一例をご紹介します。 ブラックフライデーでセールになるのはコレ【一例】 Apple Watch SE 3（GPSモデル） Apple製品はAmazonのビッグセールでぜひチェックしておきたいところ。