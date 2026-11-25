結成10周年を迎えたヴィジュアル系ロックバンド「RAZOR」が9月30日、新曲「ILOVEYOU」をリリースした。

結成10周年を迎えたヴィジュアル系ロックバンド「RAZOR」が9月30日、新曲「I LOVE YOU」をリリースした。 メロディアスな旋律と激しいサウンドが交錯する楽曲には、ファンへの10年分の感謝が込められている。

今回、ドラムのNIKKYがソロインタビューに応じ、新曲の制作秘話や初の海外渡航となったタイ公演での忘れられない体験を語った。 （ヴィジュアル系特集取材班）新曲のタイトルについて尋ねると、NIKKYは迷いなくそう答えた。 楽曲の原型を持ち込んだのはボーカルの猟牙。 仮歌の段階からサビでは「I LOVE YOU」という言葉が繰り返され、仮タイトルもそのままだったという。

Also read Qwen3.8 27Bを5.9GBまで省メモリ化しつつエージェント性能を維持したAIモデル「Ternary Bonsai 2.5 27B」が公開される

メンバーの中には「ストレートすぎるのでは」という声もあったが、最終的には全員が納得した。 結成10周年という節目に、あえて飾らない言葉を選んだRAZOR。 そのストレートさは、楽曲のアレンジにも表れている。 激しいドラムプレーを持ち味とするNIKKYだが、今作では技巧に走ることを避け、歌を際立たせることを意識した。

激しさを失わず、届けたい言葉を邪魔しない。 ドラマーとしてのこだわりが、楽曲の持つ温かさを支えている。 中でも印象的なのが、「あなたに出会い 僕らになった」という歌詞だ。 歌詞を書いたのは猟牙だが、その思いはメンバー全員に共通しているという。

Advertisement

長年ライブハウスに通い続けてきたファンも、最近RAZORを知ったファンも、同じように大切な存在なのだ。 すでにライブでは終盤に披露されることが多く、ファンからは「ライブで聴くとすごくいい」といった声も届いている。 ステージと客席が思いを交わす、新たな一曲になりつつある。 そのファンとの絆を、海の向こうでも実感する出来事があった。

タイでのライブだ。 NIKKYにとって、プライベートを含めて初めての海外渡航。 期待と不安を抱えて現地に到着したが、本番前のサウンドチェックで思いがけない光景に出合った。 幕のないステージに姿を現した瞬間、日本では経験したことのないほどの大歓声が沸き起こったのだ。

その事実に胸を打たれた。 本番でも現地のファンは思い思いに声を上げ、腕を振り上げた。 日本から駆けつけたファンも次第に熱気に包まれ、会場全体が一つになったという。 そんな感動的な初海外にも、NIKKYらしいほほ笑ましい思い出がある。

辛い食べ物が苦手なため、タイ料理には苦戦したそうだが、レストランで飲んだスイカジュースには大感激。 ライブ翌日にはファンとともに観光も楽しみ、日本とは異なる色鮮やかな寺院や建物も印象に残ったという。 初めて訪れた外国がタイだったことも、NIKKYにとっては特別な意味を持つ。

Advertisement

「一生思い出に残る国になりました」と振り返る言葉からは、ステージで見せる激しさとは違う、飾らない人柄が伝わってくる。 かつて日本のライブハウスで育まれてきたヴィジュアル系の熱狂は、海を越えて広がっている。 長く応援してきた人も、最近出会った人も、RAZORの音楽を通じて同じ時間を分かち合う。 「I LOVE YOU」というまっすぐな言葉には、そんな一人ひとりへの感謝が詰まっている。