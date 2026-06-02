「僕のヒーローアカデミア IN コンサート」日本武道館で開催 林ゆうき率いるオーケストラが名シーンと共に劇伴を生演奏

アニメ「僕のヒーローアカデミア」の劇伴をオーケストラの生演奏で楽しむコンサートが日本武道館で開催。林ゆうきがバンドマスターを務め、山下大輝、岡本信彦、梶裕貴の生アフレコと共に、全8期の名シーンを音楽で振り返った。最終決戦の迫力やキャラクターの感動的なシーンが再現され、ファンから大きな拍手を浴びた。

超常能力「個性」を持つ人々が当たり前の世界で、「無個性」の少年・緑谷出久がNo.1ヒーロー・オールマイトから「個性」ワン・フォー・オールを受け継ぎ、ヒーローを目指す物語「 僕のヒーローアカデミア 」。

そのアニメシリーズの劇伴を生演奏で楽しむコンサート「僕のヒーローアカデミア IN コンサート」が、東京・日本武道館で開催された。 林ゆうきがバンドマスターを務め、スペシャルオーケストラバンド「THE HEROES」とともに、アニメの名シーンをスクリーンに投影しながら演奏。 第1部は第1期から第4期、第2部は第5期からFINAL SEASON（第8期）までの物語の軌跡をたどる構成となった。 コンサートの幕開けは、第1期のデクとオールマイトの出会いのシーンに合わせた「君はヒーローになれる」。

楽曲が奏でられると、デク役の山下大輝が登場し、「「個性」がなくてもヒーローになれますか？ 」という物語の重要な問いかけを生アフレコで披露。 会場は一気に「ヒロアカ」の世界へ。 続く2曲目は代表曲「You Say Run」で、無個性のデクが爆豪を救うために駆け出す名シーンに合わせ、山下大輝と爆豪役の岡本信彦が生アフレコ。

迫力の演奏と演技に客席は興奮。 その後、デクとオールマイトの特訓、雄英高校入試、デクと爆豪の対決、死柄木弔ら敵連合の襲撃シーンへ。 轟焦凍役の梶裕貴が登場し、敵を一網打尽にするセリフを披露した。 第2期は雄英体育祭パート。

騎馬戦の「爆殺王!! 」、爆豪対麗日お茶子戦、デク対轟の初対決で「君の力」の演奏とともに、轟が封印していた炎熱の力を解放する名セリフが生アフレコで再現。 第3期は林間合宿編、神野事件編。 デクが洸汰を救うために敵マスキュラーと戦うシーンや、オール・フォー・ワンの脅威を描く楽曲、さらに爆豪救出シーンではバンドとキャスト3名が勢ぞろいし、「三位一体」のパフォーマンス。

オールマイトとオール・フォー・ワンの決着、人気エピソード「デクvsかっちゃん2」では爆豪の心情を岡本が、デクを山下が熱演。 第4期はヒーローインターン編でエリを救う戦いを3曲で綴り、第1部を締めくくった。 第2部は林ゆうき、山下、岡本、梶のトークからスタート。 林は「曲を作る中で自分なりに戦ってきた」と語り、山下は「この10年、スタッフもキャストも音楽も戦って積み重ねてきた」と感慨。

第5期はA組vsB組対抗戦編で、轟の決意を梶が熱演。 デクの「黒鞭」発現、死柄木の過去と覚醒を3曲で紡ぐ。 第6期の全面戦争編ではデク対死柄木戦で「Revengers」、レディナガン戦で「The Last Wielder」、クラスメイトがデクを連れ戻すシーンで「I'm sorry for everything I've done」が演奏され、爆豪の謝罪には涙する来場者が多く見られた。

第7期最終決戦編では、死柄木とスターアンドストライプの戦いを「STAR AND STRIPE」、轟對荼毘戦を「We'll put a stop to them for sure」、爆豪の必殺技を「We'll be everyone's heroes -Plus Ultra ver. -」で盛り上げる。 轟家の決着「Quintuble」、お茶子とトガの対峙「OCHACO URARAKA VS HIMIKO TOGA」を経て、FINAL SEASONパートへ。

爆豪対若返ったオール・フォー・ワンのバトルを「Butterfly Effect」で、デクとクラスメイトがオール・フォー・ワンに立ち向かうラストバトルを「WE ARE HERE! 」と「You can do it! 」で演奏。 山下大輝が渾身の「SMASH!!

」を叫ぶ。 エピローグでは、教師となったデクが少年に「君はヒーローになれるよ」と言うシーンを「Great Hero」に乗せて披露。 アンコールでは爆豪の「雄英全員 音で殺るぞ！ 」からA組のステージ曲「Hero too」、最後は再び「You Say Run」を全員で演奏し、「PLUS ULTRA」の掛け声でフィナーレを迎えた。

林ゆうきは「今回のコンサートでは、僕の「忘れ物」という個性が遺憾なく発揮され、本番前日のゲネでは携帯電話を忘れ、昼公演ではハケるタイミングを間違えた。 でも、ファンの皆さまがキラキラした目で聴いてくださり、涙してくださる姿が忘れられない。 それをまた見たいと思わせてくれるコンサートだった」と語った





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