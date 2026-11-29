バルセロナがデポルティーボ・アラベスから奪った5ゴールは、チームの記録に加わる単なる大勝にとどまらなかった。ハンジ・フリック監督はこの試合を機に、一連の

ドイツ人指揮官はブラジル人選手のプレーを「クレイジー」と表現し、試合後に本人と話した際、絶え間ないプレスと精力的な飛び出しについて冗談交じりに、なぜ走ることや相手へのプレスをやめないのかと尋ねたことを明かした。

そして、それがラフィーニャのスタイルでありメンタリティだと強調した。 ゴールへの強い意欲を持ち、ボールをうまく届けられる選手たちの存在を生かしながら、自身が危険な存在となるエリアにポジションを取るのがうまいと指摘し、素晴らしい時期を過ごしていると力説した。 フリック監督は、ダニ・オルモがボールに触れることなく得点しかけた先制点の場面にも触れた。 このスペイン人MFはその形でプレーすることを決め、意図的にボールを通したのだと思うと述べ、その賢さと状況を読む力に言及した。

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来週水曜日に控えるアトレティコ・マドリーとの注目の一戦については、デポルティーボ・ラ・コルーニャに勝ったことが再び優位に立てる保証にはならないとの考えを示した。 試合は0-0から始まり、相手は「素晴らしい監督」と評するディエゴ・シメオネが率いる強力なチームだと強調した。 ドイツ人指揮官はシメオネの仕事ぶりに深い敬意を示した。 長年にわたってアトレティコを率いながら、チームに身を捧げる飢えと情熱を失わずにいることは信じられないと評価した一方で、彼と渡り合い、そのチームと対戦するのは決して簡単ではないとも認めた。