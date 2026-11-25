「MSIカスタムPC王者決定戦2026」に出展したCooler Master。「他では真似できない、ウチならではのものを」という担当者の言葉どおり、鏡面仕上げのPCケースや3000W電源など、独創性あふれる製品の数々を紹介します。

ブースでまず目を引いたのが、鏡面仕上げのPCケース「QUBE 540 SPECIAL Stainless Steel」です。 ご覧のとおり、一般的なPCケースとはひと味違う、金属の質感を前面に押し出したデザイン。

SUS304ステンレススチールを採用し、表面には「8Kミラー仕上げ」と呼ばれる高度な研磨処理を施しています。 周囲の景色が映り込むほどの光沢があり、まるで高級家具やインテリアのような存在感です。 さらに特徴的なのが、その自由度の高さ。 ケースは設置する向きやレイアウトに合わせて構成を変更でき、持ち運び用ハンドルやI/Oパネルの位置も調整可能です。

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展示機では側面にヘッドフォンを掛けるなど、使い勝手とデザインを両立した構成になっていました。 側面や上部には、大小の丸い穴が規則的に並んでいます。 これが鏡面仕上げと組み合わさることで、実に独特の雰囲気を生み出しています。 通気性を確保しながら見た目にもこだわった、Cooler MasterらしいPCケースといえるでしょう。

続いて注目したいのが、大型PCケース「HAF II 500」です。 大型PCケース「HAF II 500」。 前面には220mmの巨大な冷却ファンを2基搭載し、強力なエアフローを実現。 発売済みのブラックモデルだけでなく、ホワイトモデルも展示してありました HAFは「High Air Flow」の略で、その名前のとおりエアフローを重視したシリーズ。

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HAF II 500では大型ファンで大量の空気を取り込み、PC内部の熱を効率よく排出することを目指しています。 さらに、ファンやラジエーターの配置を柔軟に変更できる「MasterRail」システムも採用。 自分のPC構成に合わせて冷却環境をカスタマイズできるのが特徴です。 高性能なCPUやGPUを搭載するゲーミングPCでは、冷却性能が重要なポイントになります。

そんなハイスペックPCを組みたい人にとって、頼もしい選択肢となりそうです。 Cooler Masterの挑戦はPCケースだけにとどまりません。 ブースでは、最大3000Wの出力を誇る電源ユニット「V Platinum 3000 Workstation」も展示されていました。 複数のGPUに電力を供給できるよう、12V-2x6に対応した電源コネクターを4系統用意。

さらに、電源の変換効率を示す「80 PLUS Platinum」認証を取得するなど、大容量だけでなく効率性にも配慮しています。 世界限定1999台！ 金色に輝くCPUクーラーもさらに、ブースでは金色をテーマにした特別なCPUクーラー「MasterLiquid Atmos II Pro Gold Limited Edition」も紹介されていました。3基の「MasterFan A120 Gold」を採用し、ゴールドカラーの外観を実現。 ポンプ部分には改良型のG9B V2デュアルチャンバーポンプを搭載し、デザインだけでなく冷却性能にもこだわっています。

GPUへの電力供給を監視する「GPU SHIELD ADAPTER CABLE」。 異常を検知するとLEDやブザーで警告するほか、電力供給を停止する保護機能も備えています高性能GPUでは電力消費が大きくなるため、電源コネクターの発熱や接触不良などが問題になることがあります。 特に12V-2x6コネクターを使用する製品では、適切な接続や電力管理が重要です。 異常な電流を検知した場合は、LEDやブザーでユーザーに警告。

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さらに危険度が高いと判断された場合には、電力供給を停止する保護機能も備えています。 展示機ではLEDが緑色に点灯しており、動作状態を視覚的に確認できるようになっていました。 鏡面仕上げのPCケース、大型ファンによる強力な冷却、3000Wの大容量電源、そしてGPUを守る保護アダプター。 今回のCooler Masterブースには、実にさまざまな製品が並んでいました。

「こういうものが欲しかった！ 」という人には、しっかりと刺さる製品ばかり。 単なる性能競争にとどまらず、独自のアイデアを形にする姿勢が印象的。 自作PCの面白さは、性能だけでなく、自分のこだわりをとことん追求できること。 そんな楽しさを改めて感じさせてくれる、Cooler Masterらしい展示でした。