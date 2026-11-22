乾杯5分でアポ率と受注率の話に。数字を追う女性営業担当と、現場のリアルを聞きたい経営者（男性・女性問わず）が、立場を越えて本音で語り合う交流会。

ビジネスコミュニティバー「参謀BAR」を運営する株式会社経営参謀（本社：東京都新宿区、代表取締役：新谷 健司）は、2026年12月9日（水）19:00より、参謀BAR新宿（東京都新宿区）にて、「【売る女たち、集まれ！

】ゾス営業女子会（男性/女性経営者の参加も歓迎）」を開催します。 自分の目標数字を持ち、毎日ゴリゴリに営業している女性営業担当が、ドリンク片手に営業の話をとことん語り合う交流会です。 現場で数字をつくる女性営業担当と話したい経営者（男性・女性問わず）も参加でき、当日は水曜担当コネクターの関川すずが、その場にいる方同士をご紹介します。 参加費はチャージ1,100円（ドリンク別）で、どなたでもご参加いただけます。

Also read JBL BAR 1300MK2がマイベストアワード2026を受賞 ハーマンインターナショナル

アポが取れるまで打ち手を変える。 失注したら「どこで負けたか」を聞きに行く。 月末に数字が足りなければ、最後の一件までやり切る。 そんなふうに、毎日ゴリゴリに営業している女性営業担当が、気兼ねなく営業の話だけをできる場をつくりたいと考え、本イベントを企画しました。

「その商談、誰を巻き込んで決めた？ 」「競合に負けたとき、先方になんて聞いた？ 」「今のパイプラインで、月末までにどう数字をつくる？ 」たぶん乾杯して5分で、アポ率と受注率の話になります。

Advertisement

「そこまで営業の話する？ 」と思った方は、当日もっと引くかもしれません。 逆に「で、そのアポどうやって取ったの？ 」と聞きたくなった方に、ぜひお越しいただきたいイベントです。

- 経営者（男性・女性問わず）も参加でき、現場で数字をつくる女性営業担当に「実際、どう売ってるの？ 」と直接聞ける