「今日から俺は!!」で覚醒した俳優、8年後の子供たちの反響に驚き

2018年のドラマ「今日から俺は!!」で主演を務めた俳優が、作品が自身の人生に与えた影響や、子供たちから今も続く反響について語った。30歳で俳優を辞める覚悟だったという赤裸々な過去も明かした。

2018年に日本テレビ系で放送されたドラマ「 今日から俺は!! 」で、主人公の三橋貴志を演じた俳優が、その作品が自身の人生に与えた影響について振り返った。 彼は転校を機に高校デビューを果たす少年を、 福田雄一 監督の演出のもと、時に大胆な変顔を交えてコミカルに演じた。

作品の反響は想像以上で、放送後には公園や動物園で子供たちに囲まれる経験をしたという。 彼は「それまで道を歩いていても普通に生活できていたのに、あのドラマが放送されてから、子供と公園に行ったら子供たちに囲まれました。 その後、動物園ではすれ違う人が全員声を掛けてきて、最初は怖いと思いましたが、皆さん『応援してます。 今日から俺は!!

見ているんで』と言ってくれました」と当時の驚きを語った。 さらに、8年が経過した今でも「いまだに『今日から俺は!! を見た』と言われる」といい、自分の子供も成長して再びドラマを見始めたという。 彼は「こんな作品はもう二度と現れない」と感慨深く述べた。

実は彼は30歳までに芽が出なければ俳優を辞める覚悟だったと明かした。

「それまではオーディションにも全然受からず、ほとんど暇な状態でした。30歳くらいまでちゃんとお金を稼げる状態ではなかった」と赤裸々に語り、同世代の俳優たちが売れ始める中で「本当にこれでダメだったら辞めるという覚悟でやっていた」と当時の苦しい心境を吐露した。 この作品の成功は彼にとって大きな転機となり、子供たちへの影響力の大きさを実感するとともに、自身のキャリアを再確認する機会となった。 彼はこれからも俳優として活躍を続け、新たな作品で観客を魅了することだろう。 ドラマ「今日から俺は!!

」は、福田雄一監督の独特な世界観と、俳優たちの熱演が光る作品として、今なお多くの人々に愛され続けている。 彼の語るエピソードは、作品が持つ力と、俳優人生の紆余曲折を如実に物語っている。 彼の今後の活躍にも注目が集まる。 また、彼はドラマの撮影中に得た経験についても触れ、「福田監督の現場は常に笑いが絶えず、役者同士の化学反応が自然と生まれる環境だった」と回想。

特に共演者との絆は強く、プライベートでも交流が続いているという。 彼は「あの作品で得たものは大きく、役者としての自信にもつながった」と語り、作品への感謝の気持ちを表した。 一方で、当時は不安も大きかったとし、「もしこのドラマで結果が出なければ、本当に俳優を辞めようと思っていた。 でも、運命の歯車が回り始めた瞬間を感じた」と振り返った。

さらに、彼はドラマの反響が8年経っても続いていることに驚きつつ、新しい世代の子供たちにも作品が届いていることを喜んでいる。

「自分が子どもの頃に見た作品を、今度は自分の子どもが同じように楽しんでいる姿を見ると、作品の持つ普遍的な魅力を実感する」と述べた。 彼は今後も、幅広い世代に愛される作品に携わりたいと意欲を見せ、俳優としての成長を続ける覚悟だ。 ドラマ「今日から俺は!! 」は、彼のキャリアにおいて欠かせないターニングポイントであり、その経験が今後の活躍にも生かされることだろう





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