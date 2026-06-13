「人間ブルドーザー」鄭大世が涙の告白 新たな夢へ挑む姿

元サッカー北朝鮮代表の鄭大世が、ABEMAオリジナルバラエティー「資産、全部売ってみた」に出演。北朝鮮代表時代の後悔を涙ながらに語り、妻とともに新たな夢へ挑む姿を見せた。

元サッカー北朝鮮代表で「人間ブルドーザー」の異名を持つ鄭大世が、11日放送のABEMAオリジナルバラエティー「資産、全部売ってみた」に出演。 北朝鮮代表時代の後悔を涙ながらに語る一方で、妻とともに新たな夢へ挑む姿を見せた。

番組内で鄭は、2010年のFIFAワールドカップ南アフリカ大会でポルトガルに0対7で敗れた試合を回顧。

「ワールドカップで0対7の大敗。 原因は僕なんですよ」「謝っても許されない」と語り、16年経った今も消えない罪悪感を涙ながらに打ち明けた。 一方で、そんな過去を乗り越えた先に見つけたのが「ハイロックスジム」の開業という新たな夢だった。 必要資金2700万円に対し、資産売却後も877万円が不足しており、番組の目玉企画「ギフティングステージ」に挑戦。

人生初となるプレゼンテーションで、自らの思いを資産家たちに訴えた。 ソヒョンさんは、かつて大韓航空で9000人中12人しか担当できない大統領専用機の乗務員を務めていたエリート。 鄭との交際が発覚した際には、大きな障壁に直面しながらもキャリアより愛を選び結婚したというエピソードも紹介された。 この話にMCの小島瑠璃子は「愛の不時着ですね」と感嘆していた





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