スポーツ仲裁裁判所（CAS）がセネガルのアフリカ・ネイションズカップ2025優勝を確定させる裁定を下したことを受け、セネガル代表の選手たちはさまざまなメッセージを発信した。代表ユニフォームを飾ることになる2つ目の星を祝う声がある一方で、大会決勝以来この問題をめぐって論争が続くなか、モロッコの人々に向けて友愛のメッセージを送る声もあった。

アル・ヒラルに所属するDFは、スポーツ仲裁裁判所の裁定が発表された後、自身のSNSで次のようにメッセージを発信した。

「ピッチの上で手にする勝利もあれば、国民全体の心の中で手にする勝利もある。 そしてこの勝利は、その両方を兼ね備えている」 さらに「スポーツ仲裁裁判所はそれを確認した。 セネガルは2025年のアフリカ王者だ。 だが、この裁定が下されるずっと前から、あなたたちはそこにいてくれた。

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あなたたちの祈り、窓を飾った国旗、熱気、そして僕たちをひとつにする誇り、テランガの民の誇りが」と続けた。 また「ダカールからジガンショール、そして世界の隅々に至るまで、あなたたちは僕たちの12人目の選手だった」と語ったセネガル代表主将は、「今日、ピッチ上で勝ち取った結果が公式に取り戻された。 こうして2つ目の星が僕たちのユニフォームを飾る。 国全体のものである勝利の象徴として」と付け加えた。

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アル・ヒラルのDFは代表のチームメイト、スタッフ、そしてセネガルサッカー連盟への感謝も忘れず、「この戦いを共にした兄弟たち、スタッフ、そして連盟に感謝したい。 でも何よりも、セネガルの皆さん、ありがとう。 このタイトルはあなたたちのものだ」と述べた。 セネガル代表主将は最後に、自身の国民としてのアイデンティティへの誇りを示し、「セネガル人であることを誇りに思う。

ライオンの一員であることを誇りに思う」と記して、母国の国旗と大会トロフィーの絵文字を添えてメッセージを締めくくった。 スポーツ仲裁裁判所（CAS）は、モロッコ代表に不戦勝の形でタイトルを与えたアフリカサッカー連盟（CAF）の従来の決定に対するセネガルサッカー連盟の異議申し立てを認め、火曜日にセネガルのアフリカ・ネイションズカップ2025優勝を確定させた。 これにより、セネガル代表のユニフォームには2つ目の星が加わることになった。