「久保フィーバー」が広がるメキシコ 久保の存在が熱狂的な地元ファンを引き付ける

日本から約1万キロ離れたメキシコで、MF久保の注目度は高まっている。久保は、柿越しに練習を見学する子供から「クボ～」の大歓声を受け、地元メディアの取材に対して「僕個人の目標としては行けるところまで行きたい」と流暢なスペイン語で答えた。

日本から約1万キロ離れた メキシコ で「久保フィーバー」が広がっている。 スペイン語圏の メキシコ で、MF久保の注目度は高まっている。 久保は、柵越しに練習を見学する子供から「クボ～」の大歓声を受け、地元メディアの取材に対して「僕個人の目標としては行けるところまで行きたい」と流暢なスペイン語で答えた。

久保は、バルセロナで育ち、スペインで研鑽を積んできた男であり、モンテレイとの縁もある。23年夏、Rソシエダードのプレシーズンマッチで訪問し、今回の代表宿舎は当時のホテルの隣にあり、懐かしさを感じた。 高温多湿の気候も、「今日は涼しかったし、いい感じに雨も降ってやりやすかった」と感触は悪くなかった。1次リーグ第2戦チュニジア戦の会場で、首位通過すれば決勝トーナメント1回戦で戻ってくる決戦の地となる。 久保の存在も、熱狂的な地元ファンが味方につけば、森保ジャパンに大きな援軍となるだろう。4日は誕生日だった。

毎年のように代表活動中に誕生日を迎え、W杯直前に25歳になった。 久保は「よく25（歳）だと年を取ったと言いますけど、タイプ的にもまだそんな感じじゃない」と話した。10代から「久保君」と呼ばれてきた久保は、心身ともに若々しさは変わらない。 久保は「欲張らずにまずはW杯で勝てたら。 オランダ戦に向かっていい準備をしていきたい」と話した。

国際Aマッチ7得点のうち、誕生月の6月は最多3得点。 出場すれば同50試合目に到達するオランダ戦で、祝砲は打ち上がるか





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久保 メキシコ W杯 オランダ戦 代表

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