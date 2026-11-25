２５歳の左腕は鉄腕の背中を追っていた。１０月、愛知・名古屋アジア大会で７連覇を遂げたソフトボール女子日本代表エースの後藤希友（みう、戸田中央）を取材した。４４歳のレジェンド・上野由岐子（ビックカメラ

２５歳の左腕は鉄腕の背中を追っていた。１０月、愛知・名古屋アジア大会で７連覇を遂げたソフトボール女子日本代表エースの後藤希友（みう、戸田中央）を取材した。４４歳のレジェンド・上野由岐子（ビックカメラ高崎）のことを多く聞かれ、「上野さんを超えたか？

」との直球質問に「ウエさん（上野）が現役でいるうちは超せない」と答えた。４０代でも探求する姿に敬意があるからだろう。 だが、「ＮＯ１」を掲げる負けず嫌いな左腕が「超せない」と即答した理由が気になった。２週間後のＪＤリーグで真意を聞くと、実は経験が計り知れない今の上野を意識していなかった。 後藤は今年、「上野の４１３球」の伝説がつくられた０８年北京五輪当時の鉄腕と同年代になった。 北京五輪時、後藤は７歳で、競技とは縁がなかった。

Also read 阪神・球児新監督船出 リーダーに佐藤輝を指名 プレーと取り組む姿勢両面でチーム引っ張れ

だが、後に映像を研究し、五輪前にシュートを覚えた上野のように新球種習得にも励む。２年後のロサンゼルス五輪は北京当時の上野より年上の２７歳になる。

Advertisement

「ロスが来る前までに北京のウエさんを追い越せるか分からないけど、一歩でも経験を積みたい」 首脳陣の期待も後藤の決意と同じ。 ピンチで火消しとして頼られる上野とは違い、試合をつくるエースとしての役目だ。 アジア大会決勝で中国に５回コールド勝ち。 前日に日本が６失点した相手を被安打２の無失点と圧倒した。

それでも宇津木麗華監督（６３）に満足はなく、指導役の上野も「仕事を全うしたが、大会は１試合ではない。 連投して同じ結果が出せるか、彼女の課題」と厳しい言葉で期待する。 体力強化、投球術、強い精神力を求め、鉄腕への道を歩む。 （五輪担当・宮下 京香）