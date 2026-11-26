ブラジル代表の主将ラフィーニャは、土曜日にシンガポールで行われる日本代表戦を厳しい一戦と予想。森保一監督は退任を控える。

ブラジル 代表で主将を代行するラフィーニャは、土曜日にシンガポールで行われる日本代表との国際 親善試合 を厳しい一戦と予想した。 今夏、ヒューストンで行われた ワールドカップ での再戦となる中、日本代表の 森保一 監督は8年間の任期を締めくくる最後の2試合に臨む。

ラフィーニャは、正主将のマルキーニョスが負傷で欠場する中、シンガポール・ナショナルスタジアムでキャプテンマークを巻き、象徴的な背番号10を身に着ける。 日本代表は、6月のワールドカップ・ラウンド32で終盤に喫した2-1の逆転負けの雪辱を狙う。 一方、58歳の森保一監督は、サウジアラビアの混乱によってアジアカップが延期され、開催時期が2027年初めから同年12月にずれたことを受け、予定より早く退任する。 森保一監督の任期が終わりに近づく中、ラフィーニャは日本代表が組織的な戦いで手ごわい相手になると予想している。

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シンガポールでの親善試合は、単なる調整試合ではない。 試合の勝敗や合計得点に賭ける場合、当サイトのmegapariプロモコードを入力すると、新規アカウントに追加のボーナスクレジットが付与される。 右ハムストリングの負傷で6月のテキサスでの対戦を欠場したラフィーニャが、代表に復帰した。 バルセロナのアタッカーは今季、15得点を挙げてラ・リーガの得点ランキング首位に立つ好調ぶりだ。