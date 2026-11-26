ブラジル主将ラフィーニャは、森保一監督の退任が迫る日本との土曜日のシンガポールでの一戦を厳しい試合と見込む。

主将のマルキーニョスが負傷で離脱する中、ラフィーニャはシンガポール・ナショナルスタジアムでキャプテンマークを巻き、象徴的な背番号10のユニフォームを着用する。 日本は6月の ワールドカップ ・ラウンド32で、終盤に逆転を許して2-1で敗れた雪辱を期す。

一方、58歳の森保監督は、サウジアラビアでの混乱によりアジアカップが2027年初頭から同年12月へ延期されたため、予定より早く退任する。 右ハムストリングの負傷で6月のテキサスでの対戦を欠場したバルセロナのアタッカーは、代表に復帰。 今季はラ・リーガで15得点を挙げて得点ランキングの首位に立つ好調ぶりだ。 また、昨年10月に東京で行われた親善試合で3-2の歴史的な逆転勝利を収め、ワールドカップ優勝5回のブラジルをフル代表で初めて破った相手の脅威も知っている。

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森保一監督の任期が終わりに近づく中、ラフィーニャは日本が戦術面で厳しい試練をもたらすと警告しており、シンガポールでの代表戦に注目が集まる。 試合や選手に関するベットのために英国で新規アカウントを開設する場合、当サイトのbet365ボーナスコードを入力すると、ウェルカム特典のベットクレジットが付与される。 土曜日の対戦を前に、ラフィーニャはこう語った。