毎月第4土曜日に掲載している連載「俺のコラボカフェ」は，現役シェフである大西哲也氏が，さまざまなゲームなどと勝手にコラボし，イメージしたレシピを紹介するというコーナーだ。今回のお題は，フルリメイク版…

2026年9月，スクウェア・エニックスから「ロマンシング サガ3 デスティニーユナイテッド」が発表されました。1995年にスーパーファミコンで発売された「ロマンシング サ・ガ3」をフルリメイクした作品で，2027年2月4日に発売予定とのことです。

ロマサガ3は，とにかくやり込みました。 本筋の冒険だけではありません。 企業の買収を繰り返す「トレード」で世界のすべての企業を買収したり，軍隊を指揮して戦う「マスコンバット」に熱中したり。 強力なレア装備である「水鏡の盾」を手に入れるためにゼラビートルを狩り続けたこともありました。

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あの盾がドロップした瞬間の喜びは，今でも忘れられません。 そして，やっぱり技です。 さまざまな武器を使って技を覚え，覚えた技を使いこなし，武器レベルもひたすら上げる。 レベル40以上まで育てた剣で放つロマサガ3の大きな特徴といえば，何といってもロマサガ3では8人の主人公から1人を選び，広大な世界を冒険します。