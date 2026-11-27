国民民主党の榛葉賀津也幹事長は27日の記者会見で、ロシア当局にスパイ容疑で拘束されている北海道新聞の今井裕紀記者（34）の妻、今井のぞみさんが公表した手記について「2度、3度と拝読させていただいて、本当に身につまされる思いがあった」と語っ…

国民民主党の榛葉賀津也幹事長は27日の記者会見で、ロシア当局にスパイ容疑で拘束されている北海道新聞の今井裕紀記者（34）の妻、今井のぞみさんが公表した手記について「2度、3度と拝読させていただいて、本当に身につまされる思いがあった」と語った。

今井記者が長年、日露交流に尽力してきた経緯に触れ、「ロシアに敵対するようなことをするわけがない方だ」と強調し、ロシア側に早期解放を求めた。 今井記者は東京勤務時代、国民民主の玉木雄一郎代表担当の番記者を務めていたという。 榛葉氏は「玉木（代表）からも、素晴らしい優秀な、そして非常に人間味あふれる優しい記者だと聞いている」と語った。 のぞみさんは26日に公表した手記で、今井記者の祖父が樺太（サハリン）で生まれ育ったことや、今井記者が1歳9カ月の娘にも日露の懸け橋になるような仕事に就いてほしいと願っていたことを紹介した。

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榛葉氏は「本当にロシアを愛し、ロシア文学を愛し、ロシアの皆さんを愛していらっしゃった記者だ」と述べ、「この会見をひょっとするとロシア当局も翻訳して聞いている可能性大だが、ぜひ、この素晴らしいわが国の優秀な人材を早く拘束を解いて、返してほしい」と訴えた。