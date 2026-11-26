株式会社ウィンウィンウィン単品1位・2本セット5位を記録。コンブチャ配合の48時間ファスティング向けドリンクで、新しい年の食生活を見直すきっかけに株式会社ウィンウィンウ…

単品1位・2本セット5位を記録。 コンブチャ配合の48時間ファスティング向けドリンクで、新しい年の食生活を見直すきっかけに 株式会社ウィンウィンウィン（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役：鞆谷 貴大）は、同社が展開するファスティング向けドリンク「リムイット48PLUS」の単品が、Amazon.co.jp売れ筋ランキング「コンブチャ・紅茶キノコ」カテゴリーで1位、2本セットが5位となり、2商品がTOP10入りしたことをお知らせします。

Amazon.co.jp売れ筋ランキング「コンブチャ・紅茶キノコ」カテゴリーで1位（2026年11月25日17時01分時点）今回のランキングでは、「リムイット48PLUS」単品が1位、2本セットが5位となりました（2026年11月25日17時01分時点）。 飲み方やアレンジの楽しさにこだわったファスティング向けドリンクを、より多くの方に知っていただく機会と捉えています。

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「リムイット48PLUS」は、乳酸菌・コンブチャ（紅茶キノコ発酵エキス）・ビタミン11種を配合した、48時間（2日間）のファスティング向け濃縮ドリンクです。 コンブチャ由来の味わいも活かしながら、好みの割り方で楽しめる飲みやすさにこだわっています。 ファスティングとは「断食」のことで、英語の「fast（断食する）」が語源です。 一定期間、固形物の食事を控え、水分やファスティング用ドリンクを中心に過ごす取り組みです。