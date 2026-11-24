NCは11月24日，韓国本社にてPC向けMMORPG「リネージュ クラシック」の情報を公開するメディア懇談会を開催した。シーズン2の構想をはじめ，新都市「トリア」や新クラス「ローグ」の実装，さらには…

新地域「トリア」と史上最速の新クラス「ローグ」が12月2日に登場2本の短剣を扱う二刀流スタイルで，防具の一種である「ポーチ（袋）」を切り替えながらスキルを発動し，相手の能力を奪ったりデバフを付与したりして戦う。

狩り効率が非常に高いため，後発プレイヤーでも追いつきやすいクラスとして最初の追加枠に選ばれた。 シーズン2の期間中には，2000年代前半に人気を博した対戦サービス「リネージュ トーナメント」が2027年初頭に復活する。 別クライアントの起動が必要だった旧仕様の課題を解消し，新たなマップや地形を取り入れたシーズン制の戦略バトルとして刷新される予定だ。

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また，サーバーの垣根を越えて戦うワールドコンテンツ「サーバー侵攻戦」の導入に加え，12月初旬に日本サービスが開始（プレオープンは12月2日から）されることを受け，2027年には日本，韓国，台湾の3地域が競い合う国家対抗戦の開催も計画されている。 また，日本のプレイヤーにもクラシックならではの懐かしさを味わってもらいつつ，日本市場で高い実績を持つ「リネージュ2」や「リネージュM」に匹敵する売上規模を目指すとした。 国家対抗戦についても，後発となる日本サーバーの育成状況を見極めたうえで適切な時期に実施する方針だという。

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BOTや不正アカウントの対策については「矛と盾の戦い」としつつ，AI技術も活用しながら誤BANを防ぐための厳密な検証を重ねて取り締まりを継続すると説明。 また，開発におけるAI活用については，過去の膨大なレガシーデータの加工といった裏方の補助業務に限定しており，プレイヤーが目にするゲーム内アセットやコンテンツ制作には使用していないと明言した。 PCIe 5.0やDRAMキャッシュはゲームにとって有利なのか？ SandiskのSSD 3製品で調べたPC用内蔵SSDの実力