2026年11月7日にタイ・バンコクで開催された「Ragnarok Festa 2026」の模様をお届け。25周年に向けたビジョンや初公開の3基盤を含む10枠の新発表，全26タイトルが集結した会場の…

11月7日の本祭は，メインステージのオープニングショーで開幕した。 今年のテーマである港町アルベルタをモチーフに，船の甲板を模したステージ上でバイオリンの生演奏とダンス，そして「RO」の各職業やモンスターに扮した公式コスプレイヤーによるパフォーマンスが披露された。

開会式のあと，今年新設されたパートナーステージ（Harbor Stage）ではメディアや関係者向けの発表セッションが始まり，冒頭で北村氏が基調講演「Beyond Ragnarok」を行った。 北村氏は，現在のGRAVITYグループが世界12拠点・11社・従業員1010名体制へ拡大しており，サービス開始から24年を超えた「RO」シリーズの累計ダウンロード数は世界122の国と地域で2億5000万を突破したと紹介した。

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ゲーム以外のIP展開も広がっており，グッズ，アニメ，ボードゲームのほか，台北のスクリーンゴルフ複合施設「GOLF MONSTERS : RAGNAROK」や，ブラジル・サンパウロで開催され全1400席が完売したオーケストラ公演「RO THE ORCHESTRA CONCERT」などの事例が挙げられた。 ゲーム，ニュース，コミュニティ，eスポーツ，グッズ，生配信，Web3などを集約し，共通メンバーシップ「RO PASSPORT」や，複数タイトルをまたいで実績を証明する「RO Identity」，ユーザー参加型開発「RO Labs」，UGC流通を担う「RO Marketplace」などを順次導入する。