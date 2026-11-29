フランチェスコ・ファリオーリ監督は、プリメイラ・リーガ12連勝を狙う無敗のポルトに、スポルティング戦で恐れず激しく戦うよう求めた。

無敗で プリメイラ・リーガ 首位に立つ ポルト は、日曜夜のスポルティング戦に勝てば勝ち点差を12に広げ、 ポルト ガル1部で54年ぶりの好スタートを記録する。 エスタディオ・ド・ドラゴンでの一戦を前に、 フランチェスコ・ファリオーリ 監督は選手たちに恐れず戦い、「FC ポルト のために命を懸ける」よう求めた。

前回王者ポルトは日曜夜（午後8時30分）、エスタディオ・ド・ドラゴンにスポルティングを迎える。 プリメイラ・リーガ12連勝を飾れば、リスボンのライバルとの勝ち点差は12に広がり、ポルトガル1部では1972/73シーズン以来の好スタートとなる。。 スモーリング、ヴァスコ・ソウザ、ガブリエウ・メックは負傷している。 今季初めてに近い形でウイング4人全員と、サム、サンティアゴ・ヒメネス、アンドレ・シウヴァのストライカー3人がそろって起用可能となった。

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ファリオーリ監督は、クラシコの勝敗を決めるのは徹底した献身と運動量だと強調した。 ファリオーリ監督は「このような試合では、いかなる恐れもあってはならない。 一つひとつのプレーで競り合うことだけを考えるべきだ。 それが最終結果を決めるからだ」と語った。