「メ〜テレラーメンフェス」で注目のブランド「限界を超えろ」の日吉店、大盛況でオープン

去年名古屋で開催された「メ〜テレラーメンフェス with SUSURU TV.」で注目を集めたブランド「限界を超えろ」の日吉店は、オープン当日朝7時前から来店者が並ぶ大盛況となりました。店主の岩渕さんは、オープン初日にご来店いただいたお客様に感謝を伝え、今後は日々改善を積み重ね、全国47都道府県への出店を加速させる計画を明らかにしました。

去年名古屋で開催された「 メ〜テレラーメンフェス with SUSURU TV. 」では全出店ブランド中、総杯数1位を獲得。 熱狂的なファンを持つブランドとして、 飲食業界 から注目を集めています。

日吉オープンの反響と店舗の雰囲気は、オープン当日朝7時前から来店者が並ぶ大盛況でした。 店舗内では「いってらっしゃい！ 」「グッジョブ！ 」という活気ある掛け声が響き、14時の営業終了まで行列が途絶えず、初日から100名超のお客さんにご来店いただきました。

慣れない環境でのスタートながら、チーム一丸となってお客様に温かい一杯を届けることができました。 店主の岩渕さんは、オープン初日にご来店いただいたお客様に感謝を伝え、お客さんあっての『限界を超えろ』だと実感しました。 今後は日々改善を積み重ね、周辺のラーメン店さんとも切磋琢磨しながら、日吉という街を一緒に盛り上げていきたいと思っています。

また、「限界を超えろ」は神奈川県初進出を皮切りに、全国47都道府県への出店をさらに加速させ、ポップアップ出店やイベント出店など多様な形で発信を強化し、「挑戦する人が集まる場」としてのブランド価値を高めていきます。 営業時間は昼11:00〜14:00、夜18:00〜22:00です





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メ〜テレラーメンフェス 限界を超えろ 日吉店 オープン 注目 飲食業界 全国47都道府県

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