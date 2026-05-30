Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

「メ〜テレラーメンフェス」で注目のブランド「限界を超えろ」の日吉店、大盛況でオープン

食べ物 News

「メ〜テレラーメンフェス」で注目のブランド「限界を超えろ」の日吉店、大盛況でオープン
メ〜テレラーメンフェス限界を超えろ日吉店
📆5/30/2026 6:39 AM
📰PRTIMES_JP
23 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 37% · Publisher: 51%

去年名古屋で開催された「メ〜テレラーメンフェス with SUSURU TV.」で注目を集めたブランド「限界を超えろ」の日吉店は、オープン当日朝7時前から来店者が並ぶ大盛況となりました。店主の岩渕さんは、オープン初日にご来店いただいたお客様に感謝を伝え、今後は日々改善を積み重ね、全国47都道府県への出店を加速させる計画を明らかにしました。

去年名古屋で開催された「 メ〜テレラーメンフェス with SUSURU TV. 」では全出店ブランド中、総杯数1位を獲得。 熱狂的なファンを持つブランドとして、 飲食業界 から注目を集めています。

日吉オープンの反響と店舗の雰囲気は、オープン当日朝7時前から来店者が並ぶ大盛況でした。 店舗内では「いってらっしゃい！ 」「グッジョブ！ 」という活気ある掛け声が響き、14時の営業終了まで行列が途絶えず、初日から100名超のお客さんにご来店いただきました。

慣れない環境でのスタートながら、チーム一丸となってお客様に温かい一杯を届けることができました。 店主の岩渕さんは、オープン初日にご来店いただいたお客様に感謝を伝え、お客さんあっての『限界を超えろ』だと実感しました。 今後は日々改善を積み重ね、周辺のラーメン店さんとも切磋琢磨しながら、日吉という街を一緒に盛り上げていきたいと思っています。

また、「限界を超えろ」は神奈川県初進出を皮切りに、全国47都道府県への出店をさらに加速させ、ポップアップ出店やイベント出店など多様な形で発信を強化し、「挑戦する人が集まる場」としてのブランド価値を高めていきます。 営業時間は昼11:00〜14:00、夜18:00〜22:00です

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

PRTIMES_JP /  🏆 114. in JP

メ〜テレラーメンフェス 限界を超えろ 日吉店 オープン 注目 飲食業界 全国47都道府県

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

47歳・SHIHO、親友ほしのあきとの“18歳の頃”の写真紹介 衝撃カット添え「かなり笑える」47歳・SHIHO、親友ほしのあきとの“18歳の頃”の写真紹介 衝撃カット添え「かなり笑える」モデルのSHIHO（47）が23日、自身のインスタグラムを更新。親友・ほしのあき（47）との現在・過去の比較ショットを公開した。
Read more »

ラーメン×法律！？ラーメンYouTuber「SUSURU TV.」と弁護士YouTuber「岡野タケシ弁護士【アトム法律グループ】」のコラボ動画を公開！ラーメン×法律！？ラーメンYouTuber「SUSURU TV.」と弁護士YouTuber「岡野タケシ弁護士【アトム法律グループ】」のコラボ動画を公開！ラーメン×法律！？ラーメンYouTuber「SUSURU TV.」と弁護士YouTuber「岡野タケシ弁護士【アトム法律グループ】」のコラボ動画を公開！ アトム法律事務所弁護士法人のプレスリリース
Read more »

ラーメン系YouTuber「SUSURU TV.」の「仕掛け人」が結婚＆第1子誕生を発表 お相手は人気の料理系YouTuberラーメン系YouTuber「SUSURU TV.」の「仕掛け人」が結婚＆第1子誕生を発表 お相手は人気の料理系YouTuber3人組YouTuber「おませちゃんブラザーズ」の「矢崎（チャル蔵）」さんが2025年2月26日の動画で、料理系YouTuber「1人前食堂」のMaiさんと結婚したことを発表した。「結婚したやつ、本当に面白くなくなるんだから」おませちゃんブラザーズは、「中学からの友達でアラサーのゆるい3人が、脱サラしてYoutuberになりました」という3人組YouTuberグループだ。音楽や映画、漫画バラエティ
Read more »

今年もSUSURU厳選の10店が名古屋に集結！！メ～テレラ～メンフェス with SUSURU TV. 9月26日(金)〜10月1日(水) 久屋大通公園で開催！今年もSUSURU厳選の10店が名古屋に集結！！メ～テレラ～メンフェス with SUSURU TV. 9月26日(金)〜10月1日(水) 久屋大通公園で開催！今年もSUSURU厳選の10店が名古屋に集結！！メ～テレラ～メンフェス with SUSURU TV. 9月26日(金)〜10月1日(水) 久屋大通公園で開催！ 名古屋テレビ放送株式会社のプレスリリース
Read more »

「GITADORA×SUSURU TV.くじ」が「コナミ プレミアムくじ ONLINE」に登場！「GITADORA×SUSURU TV.くじ」が「コナミ プレミアムくじ ONLINE」に登場！「GITADORA×SUSURU TV.くじ」が「コナミ プレミアムくじ ONLINE」に登場！ 株式会社コナミアーケードゲームスのプレスリリース
Read more »

ファミマと「SUSURU TV.」初コラボ、「濃厚とんこつ豚無双 濃厚無双ラーメン」発売/ 話題の“架空”ラーメンを再現【東北･関東地方限定】 (2025年12月5日)ファミマと「SUSURU TV.」初コラボ、「濃厚とんこつ豚無双 濃厚無双ラーメン」発売/ 話題の“架空”ラーメンを再現【東北･関東地方限定】 (2025年12月5日)ファミリーマートは12月9日から、人気YouTubeチャネル「SUSURUTV.」が監修した「濃厚とんこつ豚無双濃厚無双ラーメン」を、東北･関東地方のファミリーマート約7,400店で発売する。販売価格...
Read more »



Render Time: 2026-05-30 09:39:55