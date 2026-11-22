ジャマル・ムシアラを巡る議論で、バイエルン・ミュンヘンに厳しい批判が向けられている。

は、夏にムシアラの代理人とクラブの間で口頭の合意が交わされ、ムシアラが以前のパフォーマンスを取り戻せなければ契約を調整することになっていたと報じている。 これまでムシアラが経験してきたことを踏まえれば、今になって減俸が議論されるのは許しがたいとフランツは考えている。

「これでは『ミア・サン・ミア』ではなく『ミア・サン・マネー』だ」と語り、さらにこう続けた。 「私たちが話しているのは、あくまで一人の人間だ。 ドイツサッカー界で最も影響力のある3人が、彼を公の場に引っ張り出して精査している。 （中略）20年前にはセバスティアン・ダイスラーの件があった」『ドッペルパス』に同席した元バイエルン主将のシュテファン・エッフェンベルクも、フランツに同調した。

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「基本的に、負傷している選手には寄り添い、公の場では守らなければならない。 バイエルンの発言はひどかった。 多くのことに疑問を投げかけている。 彼が再び100％の状態に戻ることを、私たちは皆、心から願っている。

それなのに今、公の場であんなふうに彼を非難するのはなぜなのか。 扉を閉めて、選手と代理人と話せばいい。 公の場でやるべきではない」。 選手を公の場で非難しても「誰の助けにもならない」とし、「こんなやり方は信じられないほどひどい」と述べた。

エッフェンベルクがとりわけ不可解に思うのは、ヘーネスが選手を守る姿勢を示していないことだ。

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「だから、なおさら戸惑う」と、バイエルンの元MFは語った。 「以前のバイエルンは、重傷を負った選手との契約を延長し、姿勢を示していた。 ムシアラに対して今やっていることは、まさにその正反対だ」さらに、この対応には後々まで影響が及ぶという。

「本来なら、こう言わなければならないはずだ。 ハリー・ケインは負傷している（脛腓靱帯断裂で数カ月の離脱。 編集部注）。 私たちは契約を延長したばかりで、しかも高額契約だ。

彼が100％の状態に戻らなければ、給与について話し合わなければならない、と。 本来ならそうすべきだ」フランツも同様の見方を示し、今後の契約交渉で問題が生じるとさえ予想した。

「チームには、次の世界最優秀選手になるかもしれないマイケル・オリーセがいる。 彼とも契約を延長し、高い給与を払うつもりだろう。 だが選手の頭には、『病気やけがでパフォーマンスを発揮できなくなったら、公の場でやり玉に挙げられる』という思いが残る」と述べ、「いやはや、彼らは自分たちのためにならないことをしたと思う」と強調した。 エッフェンベルクは、首脳陣による公の場での謝罪さえ必要だと考えている。

土曜日の年次総会を前に、ルンメニゲとヘーネスが不在の中、ハイナーとドレーセンは、最大の話題となっているこの問題を鎮静化させようとしていた。

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「私たちは皆、常に選手を心配している。 ウリ・ヘーネス、カール＝ハインツ・ルンメニゲ、ヤン＝クリスティアン・ドレーセンも、その思いを表明している」とハイナーは説明した。 ドレーセンは「ジャマルにプレッシャーをかける」ことが目的だったわけでは決してないと強調し、「私たちは皆、ジャマルが以前のジャマルに戻ることを願っている。 彼には復帰するための時間が必要だ。

その時間を与えなければならない」と語った。 この問題は、ドイツ国外でもすでに大きな反響を呼んでいる。 イングランドのレジェンド、リオ・ファーディナンドはXにこう投稿した。

「バイエルン・ミュンヘンなら、もっと適切に対応できるはずだ。 ジャマルの健康問題を理由に、クラブの将来に向けてより妥当な条件を交渉したいのなら、メディアではなく、彼と彼のチームに話すべきだろう」長年マンチェスター・ユナイテッドでDFとしてプレーし、代表でも81試合に出場したファーディナンドには、今のバイエルンはかつての姿とは思えないという。

「メディアやクラブ幹部が公にこの件を話さなくても、ジャマルにとって、この状況に対処するだけで十分につらいはずだ。 バイエルンは、外から見ていると、常に多くの人が称賛する品格と基準を示してきたクラブの一つだった。 残念ながら、今回の対応はまったくバイエルン・ミュンヘンらしく感じられない」 一方、スポーツ部門の首脳陣はムシアラを全面的に支持している。

「彼には再び本来のパフォーマンスを発揮できる可能性があると、私たちは固く信じている。 スポーツ部門の私たちは異なる確信を持っている」と、スポーツ担当取締役のマックス・エーベルはケルン戦後、ルンメニゲの厳しい発言について問われて語った。 ヴァンサン・コンパニ監督は、ムシアラは「特別な選手」であり、信じていると強調した。 ベルギー人指揮官は「この議論に巻き込まれたくない。

この2年半、そうしてこなかった。 クラブのために多くのことをしてきた人たちがいて、それぞれに意見があるのはまったく構わない」と述べた。