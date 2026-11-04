「ポリティカルパン」第5話に香取慎吾が新総理大臣役で登場

フジテレビ系ドラマ「ポリティカルパン」第5話で香取慎吾が架空の国ニッポニアの新総理大臣・玉矢吉実を演じ、途中参加のサプライズ登場を果たした。第6話は11日午後10時から放送される。

香取慎吾 （49）が4日、 フジテレビ 系10月期ドラマ「 ポリティカルパン 」（水曜午後10時）の第5話に新総理大臣役としてサプライズ登場したことが分かった。香取は、ドラマの舞台となる架空の国ニッポニアの新内閣総理大臣・ 玉矢吉実 （たまや・よしみ）を演じる。

玉矢は、与党・国自党の中で非主流派の二世議員だった人物として描かれている。作品の中心にある人物像を、香取が新たに担う形となる。

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玉矢吉実は非主流派の二世議員から戦後最年少の総理へ

玉矢吉実は、非主流派の二世議員から誰も予想しなかった戦後最年少の総理大臣に就任する人物として物語に登場する。その就任を支えるのが、草刈正雄（74）演じるキングメーカー・小早川士郎である。

玉矢は、士郎の後押しによって総理の座に就くという流れが示されている。政治の表舞台で力を持つ者が、非主流派の人物を選び出すという構図が物語の出発点になっている。

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玉矢はキャッチーで人当たりのよいイメージから高い支持率を獲得する一方、士郎らにとっては「軽い神輿」という役どころだ。表向きの人気と、裏で操る側の思惑との間にある距離が、玉矢というキャラクターの面白さを形づくっている。

香取慎吾がオファーを喜び、野木亜紀子と石原さとみの作品を評価

香取慎吾は、オファーを受けた際の喜びを語った。脚本家の野木亜紀子さんと石原さとみさんの二人の作品のファンであり、以前から何度も見返していたという。

香取は、今回のオファーをいただく直前にも両者の作品を見ていたとし、そのタイミングでの依頼にとてもうれしかったと話した。作品のファンだったからこそ、出演が決まったときの喜びは大きかったと受け止められる。

自身初の総理大臣役について、香取は第5話から途中参加するという経験のない形に触れた。そのうえで、ワクワク、ゾワゾワしていると気持ちを表した。

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第5話途中参加の意気込みと第6話の放送日程

香取慎吾は、第5話からの途中参加について、すでにできあがっている作品の空気を壊してはいけないという思いを持っていると語った。一方で、総理大臣役として、それを壊すくらいのパワーで入らなければとも考えているという。

香取が語ったのは、既存の作品世界に新しい風を入れる役割への覚悟である。途中から加わる俳優にとって、これまで積み重ねられた関係性や空気感に入り込むことは簡単ではない。その中で玉矢吉実という新総理がどのような存在感を示すかが注目される。

物語の次の展開として、第6話は11日午後10時からフジテレビ系で放送される。水曜午後10時の枠で放送が続くため、視聴者は玉矢と士郎の関係性がどのように動いていくかを確かめることができる。