「ヘキサゴンII」の全貌：おバカタレントが生んだ社会現象

2005年にリニューアルしたクイズ番組「ヘキサゴンII」の特徴と、おバカタレントが巻き起こした社会現象について解説。

「ヘキサゴンII」は、フジテレビ系列で2005年から2009年まで放送された クイズ番組 です。 前身番組「クイズ! ヘキサゴン」は、完全にタレントのみが出演する形式で、参加者が時計回りに出題者役を務め、不正解者を見抜く心理戦が特徴でした。

しかし2005年に視聴率が低迷し、司会の島田紳助が番組内容の大幅な変更を要望。 その結果、全面的にリニューアルされたのが「ヘキサゴンII」です。 リニューアル後は、参加者が事前のペーパークイズの成績に基づいて6人×3チームに分かれ、団体戦を実施。 早押しクイズが中心で、特に注目を集めたのは「おバカタレント」と呼ばれる芸能人たちの珍解答でした。

つるの剛士、上地雄輔、野久保直樹は「羞恥心」、里田まい、スザンヌ、木下優樹菜は「Pabo」というユニットを結成し、CDデビューを果たすほどの人気に。 彼らはNHK紅白歌合戦にも出場し、社会現象と呼ばれるほどのブームを巻き起こしました。 番組のルールは、多くの企画で「正解者は勝ち抜け」方式を採用。 予選上位のインテリ芸能人が難問を次々と正解し、下位のおバカタレントが常識問題でつまずく構図が定番化しました。

番組終了後も、出演者たちのその後の活躍や、おバカキャラの影響は日本のテレビ界に大きな爪痕を残しました。 この番組は、単なるクイズ番組を超え、エンターテイメントの新たな形を提示したと言えるでしょう





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