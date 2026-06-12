「プロサッカークラブをつくろう！2026」の新プロモーション映像公開！タレント・影山優佳さんのインタビューもお届け

株式会社セガがPlayStation 5/PlayStation 4/iOS/Android/PC向けゲーム『プロサッカークラブをつくろう！2026』の新たなプロモーション映像を公開。PVに出演するタレント・影山優佳さんへのインタビューもお届けします。ゲーム内の選手たちについて語るタレントのコメントをご紹介します。

株式会社セガは、PlayStation 5/PlayStation 4/iOS/ Android /PC（Steam、Google Play Games on PC）向けゲーム『 プロサッカークラブをつくろう！2026 』（以下、『サカつく2026』）について、新たな プロモーション映像 を公開しています。

本リリースでは、PVに出演するタレント・影山優佳さんへのインタビューをお届けします。 https://play.google.com/pc-store/games/details?pcampaignid=devlaunch-sega-football-club-champions&id=com.sega. FootballClubChampions タレントの影山優佳さんは、ゲーム内で登場する選手たちについて語っています。

その中で、エル・ロコ（マルセロ・ビエルサの異名）の頭の中をのぞいてみたいと思って何年が過ぎただろうかという感じで、ズラタン・イブラヒモビッチ選手、カカ選手、マルコ・ロイス選手、ドログバ（ディディエ・ドログバ）選手など、現代の偉大な選手たちを挙げています。 また、現代ではもっと悩んでしまうかもしれませんが、守備好きとして1人挙げるならバストーニ選手（アレッサンドロ・バストーニ）です。 彼は脅威のパス技術と視野の広さ、ポジショニングや切り込みのうまさ、戦術理解度と、すべてがすごい選手として、監督も選手も圧倒的信頼を置いていると思います





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