プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク 配信元 セガ 配信日 2026/11/26 『プロジェクトセカイ …

株式会社セガ（本社：東京都品川区、代表取締役 社長執行役員COO：内海州史）と株式会社Colorful Palette（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：近藤裕一郎）は、iOS/Android向けリズム&アドベンチャー『 プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat.

初音ミク（以下、プロジェクトセカイ）』について、新たな書き下ろし楽曲提供クリエイターとして、A4。 さん、宮守文学さんの参加が決定したことをお知らせいたします。 この他にも、コネクトライブ新シリーズの続報や「セカイシンフォニー2027」の開催など、新情報を多数発表いたしました。 新たなリズムゲーム楽曲として、以下4曲の追加が決定いたしました。

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「ミューテーション」（作詞・作曲：もくろ）は「一緒に作ろう！ 第36回楽曲コンテストプロセカNEXT」の採用作品、「まるで二重振り子のセカイ！ 」（作詞・作曲：霧四面体）は、超高難易度楽曲コンテスト「第4回プロセカULTIMATE」の採用作品、「キラー（REMIX）」（作詞・作曲：夏代孝明 編曲：cosMo@暴走P）は「プロジェクトセカイChampionship 2026」の課題曲となります。12月17日（木）の0時より、「カウントダウンログインキャンペーン」の開催が決定いたしました。 キャンペーン期間中にログインした方には、毎日「バーチャルコイン」×100個をプレゼントいたします。