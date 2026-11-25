プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク 配信元 セガ 配信日 2026/11/25 『プロジェクトセカイ…

株式会社セガ（本社：東京都品川区、代表取締役 社長執行役員COO：内海州史）と株式会社Colorful Palette（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：近藤裕一郎）は、iOS/Android向けリズム&アドベンチャー『 プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat.

初音ミク（以下、プロジェクトセカイ）』について、2026年11月25日（水）より、総集編イベント「Leo/need Memories」、「Leo/need Memoriesガチャ」を開催中です。 総集編イベント「Memories」は、「メインストーリー」がクライマックスに突入する前に、これからプロセカをはじめる方にも今後の展開をお楽しみいただけるように、全6ユニットで5日間ずつ開催するイベントとなります。

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イベント期間中、「ひとりでライブ」「チャレンジライブ」「ランクマッチ」（リズムゲーム）をプレイすることでスコアに応じて、また「マイセカイ」では採取で消費したスタミナに応じて、「イベントP」と「イベントバッジ」を獲得できます。11月25日（水）より、「Leo/need」のメンバーが出現する「Leo/need Memoriesガチャ」を開催中です。 PCIe 5.0やDRAMキャッシュはゲームにとって有利なのか？ SandiskのSSD 3製品で調べたPC用内蔵SSDの実力