[11.28 J1第17節 柏 3-1 広島 三協F柏] 2位のサンフレッチェ広島を下して、暫定2位に浮上した柏レイソル。前半19分にセットプレーから先制点を許したものの、前半のうちに逆転、後半にも追加点をあげて3-1の勝利をお...

「疲労もあるんでしょうけど、思ったよりも強度が低かった印象で、序盤は合わせてしまってセットプレーでやられてしまったんですけど、その後は強度を出して、カウンターで仕留める、というプラン通りに展開できました」 決勝点となった2点目は、MF戸嶋祥郎の自陣でのパスカットを起点としたカウンターから生まれた。

ボールを奪って一気に相手陣内まで迫るシーンを多くつくっていたことについては、「カウンターには弱いっていう情報もあった」と、杉岡は狙い通りの攻撃だったことを明かした。 流れのなかから大きなピンチを招くことはなかったものの、先制点を献上したFKのほかにも、CKからDF中野就斗にゴールポスト直撃のヘディングシュートを許してしまった。 対広島でのセットプレーといえば、前回対戦となった2025年11月1日のルヴァン杯決勝が想起される。 ロングスローとFKから3失点し、タイトルまであと一歩というところで涙をのんだ。

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杉岡はセットプレーの守備について「もっと1人1人が意識して防げると思う」と改善を誓った。 J1、ルヴァン杯、天皇杯、AFCチャンピオンズリーグエリートの4つのタイトルを視野に入れる柏は、10月に8試合、11月に7試合という過密日程を強いられている。10月の後半には、21日のFC東京、24日の鹿島、27日のラチャブリと中2日でのアウェー3連戦を戦うなど、「中3日あればいいほうなので」というスケジュールが続いている。 それでも、「日程は言い訳にせず、みんなやれていると思う」と杉岡。