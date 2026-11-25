ブラジル代表の2026年W杯敗退後、ペップ・グアルディオラがロマーリオの批判からカルロ・アンチェロッティを擁護し、忍耐を求めた。

ペップ・グアルディオラが、 ブラジル 代表監督としての カルロ・アンチェロッティ に対する厳しい批判を受け、擁護に回った。 マンチェスター・シティの前監督は、かつてのチームメイトである ロマーリオ と白熱した議論を交わし、 ブラジル 代表には忍耐が必要な理由を説明した。

バルセロナでプレーした2人の議論は、ブラジル代表に対する歴史的な期待と現在の現実に話が及ぶと熱を帯びた。 グアルディオラは、ブラジルが世界の舞台でどれほど頻繁に成功してきたかについて、ロマーリオの見方に異を唱えた。

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「ブラジルはW杯に何回出た？100万回だ！ 勝った回数より負けた回数のほうが多い」とグアルディオラは議論の中で指摘。 ブラジルほどの国でも、4年ごとに優勝できると期待すべきではないと強調した。 2025年5月にブラジル代表の指揮を執ったアンチェロッティは、2026年W杯でチームを率いたが、ノルウェーに1-2で敗れ、ベスト16で大会を終えた。 ブラジルが準々決勝に進めなかったのは1990年大会以来初めてだった。

一方、ロマーリオは不満の理由は結果だけでなくチームのプレースタイルにあると反論したが、グアルディオラは、この仕事にかかる重圧は比類ないものだと主張した。

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「私はブラジル人選手を指導してきたが、ここでのプレッシャーはどこよりも大きいと誰もが言う。 非常に難しいことだ」とマンチェスター・シティの指揮官は付け加え、5度の世界王者を率いることに伴う特別な期待の重さを認めた。 グアルディオラは、今大会での敗退にかかわらず、アンチェロッティの実績を疑うべきではないとすぐに指摘した。 両監督はキャリアを通じて14回対戦し、グアルディオラとアンチェロッティがそれぞれ6勝を挙げ、残る2試合は引き分けに終わっている。

「カルロのことは少し知っている。 何度も対戦し、100万回負かされた。 彼は素晴らしい人間で、その能力に疑いはない。 新しい国、新しい文化にやって来たのだから、もう少し時間が必要なこともある。

代表チームを練習で鍛える時間は十分にないからね。 今後どうなるか見てみよう」とグアルディオラは説明した。