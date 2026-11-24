博多華丸大吉が２５日、ＮＨＫ「あさイチ」で、朝ドラ受けを回避した。 この日の朝ドラ「ブラッサム」では、珠（石橋静河）が、記者となった忍（木竜麻生）に頼み、不倫報道について、自身の思いを書かせて欲しいと頼む。後日、新聞に掲載された記事には、妻...

博多華丸大吉が２５日、ＮＨＫ「あさイチ」で、朝ドラ受けを回避した。 この日の朝ドラ「ブラッサム」では、珠（石橋静河）が、記者となった忍（木竜麻生）に頼み、不倫報道について、自身の思いを書かせて欲しいと頼む。

後日、新聞に掲載された記事には、妻としての日々は満ち足りていたが「一方で自分ではなくなっていく」不安もあったと吐露。 小説を書いている時だけは「自分としてそこにいて良いと思えた」と振り返り「そしていつしか私は、夫ではない人を思っておりました」と、決定的な言葉も記した。 そして「どんなに覚束ない足取りでも、自分自身で歩きたいのです」とつづった。 この日はここで終わり、「あさイチ」へ。

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どんな朝ドラ受けを？ と思われたが、保の不憫さを連日嘆いていた大吉は、ついに「さ、綺麗な景色でも見ましょうかね。 今日はすぐ中継にいけといわれてますから」と、ついに朝ドラ受けをスルー。 鈴木奈穂子アナは「そうなんですけど、すごい気になる所で…」と朝ドラ受けをしたそうな雰囲気を出していたが、大吉は「いや。

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待ってますから。 久しぶりの近藤泰郎さん！ 」とかつてのあさイチメンバーであった近藤泰郎アナの中継につないでいた。 大吉は、前日の朝ドラ受けで「我々も朝ドラ受けしにくくてしょうがない」と嘆いていたが、ついに朝ドラスルーの展開に。

ネットでも「そりゃあ華大さんも朝ドラ受けできんよなぁ…」「大吉先生、受け回避しちゃった」「朝ドラ受け拒否勢」「えー！３ショットからの朝ドラ受け無しとは…」「３人いるのに朝ドラ受け拒否とは」「朝ドラ受けず！ 」「朝ドラ受けをしないという朝ドラ受け」など話題となっていた。