米パデュー大学に所属する研究者らが発表した論文「Anti-Phishing Training (Still) Does Not Work: A Large-Scale Reproduction of Phishing Training Inefficacy Grounded in the NIST Phish Scale」は、フィッシング対策研修に効果があるのかを調査した研究報告だ。

この研究では、米国のフィンテック企業で2024年12月～2025年4月に行われた実証実験（分析対象は従業員1万2511人）で、研修は効かないという先行研究の結果が別の組織や研修方法でも再現されるかを、模擬フィッシングメールへの反応（クリック率・報告率）で確かめている。

研究チームは従業員を、講義動画とテストのみを受けるグループ（分析対象6023人）、動画に加えて不審な箇所を探す体験型演習も受けるグループ（分析対象6026人）、事前に研修を受けないグループ（分析対象462人）の3つに無作為に分けた。 研修から3カ月以内に全員へ模擬フィッシングメールを1通送り、リンクのクリック率と従業員からセキュリティ部門への報告率を測定した。 また、模擬メールの難易度を「易」「中」「難」の3段階に分類して検証している。 実験の結果、研修の有無や形式の違いによって、クリック率も報告率も統計的に意味のある改善は見られなかった。

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クリック率は、研修なしの9.8％に対し、講義のみが10.6％、体験型演習ありが10.4％とほぼ横ばいだった。 不審メールの報告率も、研修なしの8.9％に対し、講義のみが9.5％、体験型演習ありが9.9％にとどまった。 クリック率と強く結びついていたのは、研修の有無ではなくメールの見破りにくさ（難易度）だった。