前世紀末に生まれた「バイエルン・ハリウッド」という言葉が、再び注目を集めている。ジャマル・ムシアラとマヌエル・ノイアーを巡るピッチ外の二つの騒動によって現実が想像を超える事態となり、この言葉がバイエルンの混乱ぶりを表すものとして使われているのだ。

広告ドイツメディアの報道によれば、ノイアーは最近、妊娠中の妻アニカと別れ、このところシチリア島で理学療法士として働く23歳の別の女性と一緒にいるところを目撃されている。

そのためノイアーは、ブラジルへの休暇旅行の許可をクラブに求めたという。 アニカがTikTokで「いいね」したメッセージの一部には、こう書かれていた。

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「妊娠中の女性を裏切ることは、別次元の悪だ。 自分の子どもを身ごもり、あなたを最も必要としている時期にある女性を裏切れるなら、それは誠実さに欠けるだけでなく、最低限の価値観、道徳、敬意すら欠いているということだ。 吐き気がする」この混乱のさなか、最後に登場したのはキャプテンのヨシュア・キミッヒだった。 このMFは二つの理由でニュースの見出しを飾った。