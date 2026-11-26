前世紀末に生まれた「バイエルン・ハリウッド」という言葉が再び注目を集めている。ジャマル・ムシアラとマヌエル・ノイアーをめぐるピッチ外の2つの騒動により、現実が想像を超える事態となり、バイエルンは混乱の渦中にある。

ムシアラ問題の余波が続くなか、ノイアーの問題が再び浮上した。 ベテランGKは度重なる負傷に苦しみながら、現役生活の最終盤を過ごしている。 実際、11月7日に新たな負傷を負い、クラブから休養の許可を得ていた。

ドイツメディアの報道によると、ノイアーは最近、妊娠中の妻アニカと別居し、シチリア島で理学療法士として働く23歳の別の女性と一緒にいるところを目撃されていた。 そのためノイアーは、ブラジルでの休暇旅行の許可をクラブに求めたという。 アニカがTikTokで「いいね」を押したメッセージの一部には、「妊娠中の女性を裏切るのは、別次元の悪だ。 自分の子どもを身ごもり、最もあなたを必要としているときの女性を裏切れるのなら、それは誠実さに欠けるだけでなく、最低限の価値観も、道徳も、敬意も欠けているということだ。

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吐き気がする」と書かれていた。 この混乱のなか、最後に登場したのがキャプテンのジョシュア・キミッヒだ。 このMFは2つの理由で見出しを飾った。 そのいずれもがバイエルン・ミュンヘンを揺るがす2つの騒動に関係しており、まるで映画のような筋書きとなっている。