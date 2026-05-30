「ニコニコ生放送」がSummer Game Fest 2026を日本語字幕付きで生放送決定

株式会社ドワンゴは、ライブ配信サービス「ニコニコ生放送」にて、日本時間6月6日（土）午前6時より、米国カリフォルニア州・ハリウッドで開催されるゲームの新作発表イベント「Summer Game Fest 2026」と併催イベント「Day of the Devs Summer Game Fest Edition」の模様を、リアルタイム生成の日本語字幕付きで生放送することを発表した。ゲームジャーナリストのジェフ・キーリー氏が主催する本イベントは今年で7回目を迎え、会場をアカデミー賞授賞式で知られる「ドルビー・シアター」に移して開催される。世界初公開情報やサプライズを含む120分のプログラムが期待され、ニコニコのコメント機能でユーザー同士が反応を共有しながら楽しむことが可能だ。

株式会社ドワンゴは、ライブ配信サービス「 ニコニコ生放送 」にて、日本時間6月6日（土）午前6時より、米国カリフォルニア州・ハリウッドで開催される ゲーム の新作発表イベント「 Summer Game Fest 2026 」とインディーズ作品を重点的に紹介する併催イベント「Day of the Devs Summer Game Fest Edition」の模様を、日本語字幕付きで生放送します。

ゲームジャーナリストのジェフ・キーリー氏が2020年より毎年夏に主催し、今年で7回目となる「Summer Game Fest」は、例年全世界より50社を超えるゲームデベロッパー・パブリッシャーが参加し、新作ゲーム情報や注目タイトルのアップデート情報、最新トレーラーなどを大々的に発表する大型ゲームイベントです。 今年は会場をアカデミー賞授賞式などの開催地として世界的に知られる「ドルビー・シアター」に移して開催することでも大きな話題を集めています。

昨年は『バイオハザード9』や『CODE VEIN II』の発表や、『DEATH STRANDING 2』『ストリートファイター6』の追加情報が大きな話題となり、今年もワールドプレミア（世界初公開情報）をはじめ、サプライズに満ちた120分になることが期待されています。 ニコニコ生放送では、「Summer Game Fest 2026」とその直後に開催される「Day of the Devs Summer Game Fest Edition」をポケトーク株式会社が提供する「Sentio」によるリアルタイム生成の日本語字幕付きでお届けします。

世界を驚かせる発表をニコニコのコメント機能を通じてユーザー同士でリアクションを共有しながら楽しめます





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Summer Game Fest 2026 Day Of The Devs ニコニコ生放送 ジェフ・キーリー ドルビー・シアター

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