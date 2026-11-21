株式会社アイ・ロボティクス自律飛行・遠隔運用・空間データ活用を実演。茨城県のドローンフィールドKAWACHIで、参加無料・事前登録制|div class='figure-center' style='width:536…

ドローンを点検などの業務に取り入れるには、飛行ルートの設定、離着陸拠点、遠隔での映像確認、取得したデータの使い方まで考える必要があります。 本サミットでは、ドローンフィールドKAWACHIの屋内外の設備やコマンドセンターを使い、こうした運用の組み立て方を現場で紹介します。10:15からアイ・ロボティクスが「空間を、タイムカプセルに。

」をテーマに登壇します。3Dガウシアンスプラッティング（3DGS）とアイロボBTOドローンを取り上げ、取得した空間データの保存・活用と、次の点検や運用改善へのつなげ方を実例データで紹介します。 JAPAN INFRA WAYMARKはSkydio R10とX10 Dockを用いた屋内外の運用、SORABOTはDJI Dock4とCoPilotを活用した飛行ルート作成や遠隔運用、WINGGATEはAtlasPro・NEST・新GCSなどを用いた過酷な現場での運用設計を紹介する予定です。

Also read 短時間の畏敬の念より幸福感が多様性への肯定的態度を高める研究結果

展示・個別相談に加え、15:00からパネルディスカッションを開催します。 各社が機体やシステムを調整・試験する様子を自由に見学できます。 担当者に直接質問しながら、個別の技術や運用方法を確認できる日です。 フリーデモは10:15～15:00を予定しています。

Advertisement

配信 12月3日（木）にコマンドセンターの模様をライブ配信し、後日オンデマンド配信も予定しています。 視聴希望の方は申込フォームの参加希望日で「配信視聴」を選択してください。