スポーツメディア関係者のトゥルキ・アル・アジュマ氏が、サウジアラビアのアル・ナスルに所属するポルトガル人MFサム・コスタについて、ピッチ上でのパフォーマンスを低く評価する皮肉交じりの発言を行い、大きな議論を呼んでいる。

アル・アジュマ氏の発言は、 アル・ナスル のサポーターや番組の視聴者の間で大きな反響を呼んだ。 とりわけ、一部の外国人補強選手の働きぶりに疑問の声が高まっている時期と重なったためだ。

この敗戦により、アル・ナスルは勝ち点28の3位にとどまり、首位アル・ヒラルとの差は2ポイントとなった。 一方、アル・アハリは勝ち点24で4位に浮上している。 アル・アハリに喫した敗戦は、サウジ・プロ・リーグの優勝争いにおける単なるつまずきではなかった。 アル・ナスルが11年以上前に味わった転落のシナリオが繰り返され、両チームの対戦史の中でも最も過酷な一夜の記憶がよみがえることになった。

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アル・アハリは金曜日、ジッダで行われた第9節の延期分となるこのクラシコを3-1で制し、首位チームから貴重な勝利を挙げた。 リードを許した状況からでも試合をひっくり返せる力を改めて証明した形だ。1度目は2015年3月22日、2014-15シーズンの第20節で両チームが対戦したときのことで、今なお両クラブのサポーターの記憶に残る一戦となっている。2006年から活動するエジプト人スポーツジャーナリスト。 最初は国内サッカーを担当し、その後欧州主要リーグへと関心を広げました。