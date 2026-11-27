レクサスは、大幅改良したSUV『NX』を12月7日に発売すると発表した。価格は700万円からだ。SNSでは、「デザインがスッキリしていて好き」「現行モデル乗り続ける決心が揺らぎそう」など、話題になっている。

NXは2014年にブランド初のコンパクトクロスオーバーSUVとして登場し、都会で機敏に走る走行性能やスタイリッシュなデザインが評価されてきた。2026年10月末時点で、90以上の国と地域で累計約194万台を販売し、レクサスのグローバルコアモデルへ成長した。

改良新型モデルでは、新世代プラットフォームによる基本性能の向上と、細部までの造り込みでスポーティな走りと上質な乗り味を高次元で両立させるとしている。 さらに新世代ハイブリッドシステムを搭載し、走りと環境性能の進化を同時に進める方針だ。 内外装も刷新する。 エクステリアはスポーティな走りを予感させるデザインとし、インテリアは水平基調のシンプルな空間を目指す。

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加えて新たに「Sensory Concierge（センサリーコンシェルジュ）」を導入し、光や香りの演出で乗員を包み込む。 基本グレードは、プラグインハイブリッド車（PHEV）の「NX450h+」とハイブリッドの「NX350h」を設定。 全長は4690mmと従来比で30mmプラス。 全幅は1865mm、全高は1660mmで変わっていない。