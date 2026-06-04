「チーム作り」も大事 U-16日本代表、U-16インターナショナルドリームカップ6連覇目指す

U-16日本代表がU-16インターナショナルドリームカップ6連覇に挑戦する。チームリーダーの一人であるシュルツは「日が増えていくごとに、みんなフレンドリーになっていって、やっぱ仲いいチームだなと思います」と話した。シュルツは前半からフィールドプレーヤーへの声がけを継続し、相手の速攻に対してPAから飛び出して対応するなどゴールを守った。前半にカウンターなどからゴール前に持ち込まれて2失点。だが、それ以上は崩れず、我慢強い守りで勝利に貢献した。

シュルツは「前半2失点、少し自分的にも悔しい形で失点してしまいました。 後半は集中しながらですけど、どうにか自分の力でチームを勝利に持っていけるように考えていたんで、そこで上手く自分がセーブできたので良かったです」と微笑んだ。

シュルツは前半からフィールドプレーヤーへの声がけを継続。 相手の速攻に対してPAから飛び出して対応するなどゴールを守った。 前半にカウンターなどからゴール前に持ち込まれて2失点。 だが、それ以上は崩れず、我慢強い守りで勝利に貢献した。

今回のU-16日本代表について、チームリーダーの一人であるシュルツは「(合宿当初は大人しかったが、)日にちが増えていくごとに、どんどんみんなフレンドリーになっていって、やっぱ仲いいチームだなと思います」。 そのチームでU-16インターナショナルドリームカップ6連覇に挑戦する。

(横浜FM)は「まずチームとしては連覇がかかってる大会なので、優勝は絶対条件として、その中で来年のアジアカップ、ワールドカップに向けてチーム作りっていうのも大事だと思うんで、そういうところはチーム内で競争もあるし、意識していって、個人としてはもっと結果を残さないといけない」と力を込めた。 各選手が来年へ向けたチーム作りと成長、結果を意識。 残り2試合を勝って、優勝して大会を終える





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U-16日本代表 U-16インターナショナルドリームカップ 6連覇 チーム作り 成長 結果

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