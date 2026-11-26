特定非営利活動法人日本ブラインドサッカー協会株式会社ダイセル（大阪市北区、代表取締役社長：榊 康裕、以下ダイセル）とNPO法人日本ブラインドサッカー協会（理事長：西原 …

特定非営利活動法人日本ブラインドサッカー協会 株式会社ダイセル（大阪市北区、代表取締役社長：榊 康裕、以下ダイセル）とNPO法人日本ブラインドサッカー協会（理事長：西原 茂、以下JBFA）は、2027年4月18日（日）～25日（日）に、グランフロント大阪「うめきた広場」（大阪府大阪市）にて、男子・女子のブラインドサッカー国際大会を開催することを決定しました。

また、ダイセルが本大会のタイトルスポンサーを務めることも決定しました。 同会場でのブラインドサッカー国際大会の開催、およびダイセルのタイトルスポンサー就任は、いずれも2024年から4年連続となります。 本大会は、男子・女子の国際大会を包括した大会名を、「ダイセル ブラインドサッカーウィーク 2027 in うめきた」とします。 国際視覚障害者スポーツ連盟（以下IBSA）の公式大会ではありませんが、試合結果が世界ランキングのポイント対象となる国際大会として開催します。

Advertisement

JBFAは、2024年7月に日本を含む4カ国の男子代表チームが参加する「ダイセル ブラインドサッカージャパンカップ 2024 in 大阪」を、グランフロント大阪「うめきた広場」で開催しました。 日本有数の大都市のターミナル駅から徒歩3分という立地のオープンスペースで開催することで、ブラインドサッカーを目的に来場した方だけでなく、広場を行き交う多くの方々にも観戦いただく機会を創出しました。 2025年には男子・女子の2大会をIBSA公式大会として開催し、2026年には「IBSA ブラインドサッカー男子・女子アジア選手権 2026 in うめきた」を開催しました。2026年大会では、大会期間中に、延べ12万人以上の方に試合を観戦いただきました。