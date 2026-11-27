「高市早苗40センチ段差タラップ問題」が、まだまだ絶賛炎上中だ。 首相がAPEC首脳会議出席のため深圳空港に降り立ったとき、あろうことか機体の出口からタラップまで約40センチの段差があった。最近、駅の階段を踏み外してけがをしてしまった同年…

「高市早苗40センチ段差タラップ問題」が、まだまだ絶賛炎上中だ。 首相がAPEC首脳会議出席のため深圳空港に降り立ったとき、あろうことか機体の出口からタラップまで約40センチの段差があった。

最近、駅の階段を踏み外してけがをしてしまった同年代の身としてよくわかるが、40センチも段差があれば、素面（しらふ）でもうっかりすれば転んでしまう。 元公明代表は中国の味方？ あからさまな嫌がらせだが、6日後の24日になって時事通信が北京発で「タラップ故障の可能性大」という珍妙な記事を配信した。

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「現場の状況を知る関係筋」が明らかにしたというが、その関係筋は「中国が意図的にやったものではない」という世論をつくりたいのだろう。 まったく浅はかでプロパガンダ（政治宣伝）としても出来が悪い。 中国のような全体主義国家では、国家的行事を挙行するとき、何度もリハーサルを重ねる。 そもそも故障しかねないタラップは使わないし、百歩譲ってたまたま故障しても予備のタラップが、用意されているはず。