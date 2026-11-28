カラム・ウィルソンの2得点でブレントフォードがマンチェスター・ユナイテッドに敵地で4-0の勝利。ポチェッティーノ監督のチームは降格圏にとどまった。

カラム・ウィルソン が2得点を挙げ、 ブレントフォード は マンチェスター・ユナイテッド に4-0で圧勝。 ウィルソンはチームにタイトル獲得か欧州大会への出場権獲得を求めた。 マウリシオ・ポチェッティーノ監督にとってオールド・トラッフォードでの初戦は惨敗に終わり、守備が再び崩れたチームは プレミアリーグ の降格圏にとどまっている。

ブレントフォードのFWウィルソンは土曜日、マンチェスター・ユナイテッドを打ち破る中心となった。 前半に2得点を挙げる圧巻のプレーで、オールド・トラッフォードのファンを沈黙させた。 経験豊富なストライカーは19分、動きの止まった2人のDFの間に入り込み、ダンゴ・ワタラの巧みなパスを決めて今季初得点を記録した。 そのわずか13分後、アウェーチームの2点目でポチェッティーノ監督率いる守備陣のもろさが再び露呈した。

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ミッケル・ダムスゴーが正確なパスでユナイテッドの守備を切り裂くと、ワタラが再びウィルソンの得点をお膳立て。 ウィルソンは力強いシュートを決め、前半のうちに試合の行方をほぼ決めた。 試合後、ウィルソンは『スカイ・スポーツ』に喜びを語った。