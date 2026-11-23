稲垣吾郎、草彅剛、香取慎吾の3人が出演する『ななにー 地下ABEMA』#143が、22日午後8時から放送された。今回は「日本一のイケメン＆美少女が大集合！最強ティーンの裏側を大公開＆親も登場しちゃう…

日本一の美女ティーンを決める「2027ミス・ティーン・ジャパン」で賞を受賞した中学1年生・山元柊菜さんと、高校1年生・池田愛生さんも登場『ななにー 地下ABEMA』（C）AbemaTV, Inc. 稲垣吾郎、草彅剛、香取慎吾の3人が出演する『ななにー 地下ABEMA』#143が、22日午後8時から放送された。

今回は「日本一のイケメン＆美少女が大集合！ 最強ティーンの裏側を大公開＆親も登場しちゃうぞSP」と題し、日本一の称号を持つイケメンや美少女ティーンがスタジオに集結。 番組後半には「2027ミス・ティーン・ジャパン」で賞を受賞した中学1年生の山元柊菜さんと、高校1年生の池田愛生さんが登場した。 およそ6000人の中からフォトジェニック賞に輝いた山元さんは、鹿児島県北部で育った中学1年生。

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TikTokでは「広瀬すずに似ている」と話題を集めている。 幼い頃からバラエティー番組への出演を夢見ていたといい、小学5年生からアクアスロンを始めたという行動力も明かした。 同番組にはそのほか、日本一制服が似合う高校生を決める「日本制服アワード」で、およそ3000人の中からグランプリに輝いた高校2年生の紗和さんも出演。 TikTokの累計再生数は9億回を誇り、ティーン世代から注目を集めている。

紗和さんは、前年の同コンテストでは書類審査で落選していたことを告白。

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「それがもう本当にメチャメチャ悔しくて」と振り返り、学校で冷ややかな目を向けられることもあった中、「そういう人たちに対しても見返してやりたい」とリベンジを決意したという。 「とにかく1位とか金メダルって言葉が大好きなんですよ」と、グランプリ獲得への強い思いも語った。 現在は制服ブランドのモデルや映画の声優など、活動の幅を広げている紗和さん。 芸能の仕事に興味を持ったきっかけは、小学5年生の頃、母親が本人に内緒で劇団四季のオーディションに応募したことだった。

グランプリ受賞後は街中で声をかけられる機会が増え、外出時にはマスクと帽子が欠かせなくなったという。 さらに中学3年生のとき、メガネからコンタクトに変えたことをきっかけに「1年間を通して激モテして…」と学生時代のモテ伝説を披露。

「学校に後輩の男子が100人ぐらいいたんですけど、多分全員私のこと好きだったんじゃないかな」と大胆に語った。 卒業式の第2ボタンには、半年以上前から後輩男子による予約が入っていたと明かし、スタジオを驚かせた。 また、2025年に開催された「男子高生ミスターコン」で、およそ2万人の中からグランプリに輝いた高校3年生の楢崎悠亮さんも登場。 受賞後は「斎藤工に似ている」とSNSで話題を集め、現在は俳優としてCMやショートドラマに出演するほか、舞台での主演も決定している。

芸能活動に専念するため、兵庫県の公立高校から通信制高校へ転校したという楢崎さん。 環境が大きく変化する中でも、父親から「謙虚に謙虚に」「目の前のことをひとつひとつ全力で頑張れ」と言われ続けていると明かした。 番組には楢崎さんの父親も登場。 息子に10年以上伝え続けている恋愛アドバイスとして、「髪を染めている女性にはダマされるな！ 」という独自の教えを披露すると、スタジオからは「偏見！ （笑）」と総ツッコミが起こった。