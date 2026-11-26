グラビアアイドルの天羽希純（あまう・きすみ、30）が27日、インスタグラムを更新。「コンビニで今日発売、自分が表紙のヤンジャンを買って『これ私なんです』と言っ… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

グラビアアイドルの 天羽希純 （あまう・きすみ、30）が27日、 インスタ グラムを更新。

「コンビニで今日発売、自分が表紙のヤンジャンを買って『これ私なんです』と言ってみたら…※掲載許可頂いています」とつづり、自身が表紙の雑誌をコンビニエンスストアで購入した様子を動画投稿した。 コンビニ到着後、水色ビキニ姿が掲載された雑誌が販売されているコーナーへ。

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「自分が沢山いて歓喜」。 レジで雑誌を購入時に「これ私なんです」と明かすも、店員の対応は…。 帰宅後、喜んでくれたのは「犬だけだった ありがとう…」と愛犬に感謝。 最後に「本日発売 きすみ表紙のヤングジャンプ買ってね！！！！