「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」大ヒット記念舞台あいさつ 伊藤英明と永尾柚乃がグローグー愛を熱弁

映画『 スター・ウォーズ ／ マンダロリアン ・アンド・ グローグー 』の大ヒットを記念して、東京都内で行われた特別舞台あいさつに、 伊藤英明 と 永尾柚乃 が登壇した。 会場は、来場者全員に配布された グローグー のカチューシャで埋め尽くされ、客席全体が グローグー 一色に染まる異様な光景が広がった。

そんな中、マンダロリアンのヘルメットを被った長身の男性と、グローグーをイメージした愛らしい衣装をまとった永尾が登場。 男性がヘルメットを脱ぐと、そこには伊藤英明の姿があり、客席からは割れんばかりの歓声が上がった。 伊藤は30年来のスター・ウォーズファンとして知られ、本作も公開初日に息子と劇場へ足を運んだことを明かし、スター・ウォーズのポップコーンボックスを購入できなかった悔しさを苦笑いとともに語りつつ、息子と一緒に観られたことを何よりの思い出として感慨深く振り返った。

永尾は、社会現象級の人気を誇るグローグーの魅力について熱く語った。 最近はグーちゃんと呼ばれていることも知っているが、自身はずっとグローグーのかわいさは世界一だと信じてきたと笑顔を見せ、グローグーファンとしての幸せを噛みしめた。 伊藤もこれに続き、グローグーの大きな瞳や短い手足で一生懸命な姿、よく食べるところ、そしてピンチの際に強いフォースでマンダロリアンを救う頼もしさを挙げ、グローグー愛を惜しみなく披露した。

さらに伊藤は、自身がスター・ウォーズを好きになったきっかけも魅力的なキャラクターたちだったと振り返り、グローグーがアイコニックな存在として若い世代や新たなファンを増やしている現状を喜んだ。 ファンが増えることでコミュニティが強くなり、スター・ウォーズ全体を盛り上げる大きなきっかけになっていると語り、その意義を強調した。 舞台あいさつでは、伊藤と永尾が観客とともに記念撮影を行うなど、終始和やかな雰囲気で進行した。 永尾は観客に向けて、グローグーのかわいさを世界に広めるため、これからも応援してほしいと笑顔で呼びかけた。

伊藤も、スター・ウォーズの世界観がこれからも続いていくことへの期待と、ファンと共に作品を盛り上げていく決意を述べ、大きな拍手を浴びた。 本作は、マンダロリアンとグローグーの絆を描いた感動作として、公開から連日多くの観客を動員しており、今後の興行成績にもさらなる注目が集まっている。 宇宙を舞台にした壮大なストーリーと、愛らしいキャラクターたちが織りなすドラマは、世代を超えて多くの人々の心を捉えて離さない





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