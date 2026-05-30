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「スクール☆ウォーズ」主演の山下真司さんが、伏見工ラグビー部の元監督の山口さんを追悼

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「スクール☆ウォーズ」主演の山下真司さんが、伏見工ラグビー部の元監督の山口さんを追悼
山口良治山下真司スクール☆ウォーズ
📆5/30/2026 8:48 PM
📰sponichiannex
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TBSのドラマ「スクール☆ウォーズ」の主演を務めた俳優の山下真司さんが、伏見工ラグビー部の元監督の山口良治さんを追悼した。ドラマは、全国で一番強いラグビー部である川浜高校ラグビー部が全国制覇するまでの物語です。

伏見工 ラグビー 部の元監督 山口良治 さんが亡くなったことを知り、山口さんがモデルになったTBSのドラマ「 スクール☆ウォーズ 」の主演を務めた俳優の 山下真司 さんが30日、追悼コメントを寄せました。

山下さんは「愛と感動に満ちた素晴らしい人生でした」と追悼しました。 ドラマは、全国で一番強いラグビー部である川浜高校ラグビー部が全国制覇するまでの物語です。 ドラマの監督を演じた山下さんは、このドラマで初めて主演を務めました。 初回の視聴率は6.9％で低かったですが、ドラマのストーリーはラグビーを通じて、高校生が更生していく事実に基づいて作られていて、徐々に視聴者に浸透しました。

後半は20％前後に視聴率を維持したということです。 ドラマの中で、強豪の相模一高に負けて、監督が部員に「ゼロか！ ゼロな人間なのか！ 悔しくないのか！

」と怒るシーンがありました。 このシーンは有名です。 また、ラグビーの名言「ワンフォアオール、オールフォアワン」などもドラマから広まりました。 山下さんは「先生が残した言葉は人々の心に生き続けています」と称えました。

ドラマは空前のラグビーブームを起こし、85年度の調査では全国の高校ラグビー部が1.5倍に増えたということです。 ドラマでもモデルとなったキャラクターが出演したり、当時最強だった神戸製鋼をけん引した平尾誠二さん、大八木淳史さんが伏見工出身だったりします

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山口良治 山下真司 スクール☆ウォーズ ラグビー 伏見工 川浜高校

 

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