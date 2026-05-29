「スクール☆ウォーズ」監督の山口良治の生涯

高校ラグビー界で無名の高校を全国優勝に導いた山口良治の生涯を紹介する。

84年に放送された「 スクール☆ウォーズ ～泣き虫先生の7年戦争～」は、高校 ラグビー 界において全く無名の高校が、わずか7年間で全国優勝を成し遂げたシンデレラストーリー。 曲がったことが大嫌いな熱血漢で、非常に涙もろい「泣き虫先生」滝沢賢治を山下真司が演じ、7年間の熱い戦いを描いた。75年の監督就任当時は、頂点を目指し意気込む山口に対して部員らは反発していたという。

その後は努力を重ね、79年には全国ベスト8、80年には全国大会優勝と「常勝軍団」として生まれ変わり、「ミスター・ラグビー」元日本代表監督の平尾誠二氏、元日本代表の大八木淳史氏らを輩出した。 同校は2016年4月に洛陽工業高校と統合・再編され、京都工学院として開校。 山口さんは総監督として指揮し、昨年11月の全国高校ラグビー京都府予選決勝で敗れ2大会連続の花園を逃した際には「ここ一番で出せない力。 何かが欠けているんじゃないでしょうか」と語っていた。

山口良治は1943年に福井県で生まれ、高校まで野球少年だった。 若狭農林高でラグビーを始め、日体大に進学。 日本代表13キャップを獲得し、1971年のイングランド戦で名キッカー兼フランカーとして活躍した。 岐阜県で教員を経て、京都市教育委員会で勤務した後、74年に伏見工に体育教師として赴任。

ラグビー界で無名だった同校を全国の強豪に押し上げ、監督として2回、総監督として2回の日本一に導いた





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